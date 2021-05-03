Ekipler işi sıkı tutuyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘tam kapanma’ olarak nitelendirilen dönemde kolluk kuvvetleri işi sıkı tutuyor. İçişleri Bakanlığınca üst üste yayınlanan genelgeler kapsamında çalışmalarını sürdüren kolluk kuvvetleri ilimizin en işlek caddelerinden İzzet Baysal Caddesi’nin yanı sıra belirlenen denetim noktalarında ve sokaklarda vatandaşların kurallara uyup uymadıklarını denetliyor.

Bakanlık genelgesi kapsamında kısıtlamadan muaf olan kişilerden görev belgesi ibraz etmesini isteyen ekipler muafiyeti olmamasına rağmen kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ise cezai işlem uyguluyor. Tam kapanmanın başladığı günden bu yana gerçekleştirilen denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden ve tedbirlere uymayan 214 kişiye 145 bin 300 lira para cezası kesti. Ekipler denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kurallara harfiyen uymaları konusunda uyarıda da bulunmayı ihmal etmedi.