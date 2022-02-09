Ekipler sık sık uyarıyor



Haber: Erdal Tanrıverdi

Kar ve sis, Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunda ise Abant Kavşağı, Bakacak, Elmalık ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor. Güzergahlarda sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, her iki yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Trafik ekipleri de sürücülerden araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.