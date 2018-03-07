Haber: BMA

Özellikle orta yaş ve kilo alımıyla dizlerde oluşan kireçlenmenin getirdiği ağrıların günlük hayatta çok sayıda kişinin en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyen Op. Dr. Oktay, “Aktivite ile ortaya çıkan ağrı, dizde sertlik, eklemde şişlik ve ısı artışı kireçlenmenin belirtileri arasında yer alıyor” açıklamasını yaptı.

“AMELİYATI YAŞAM KALİTESİ DÜŞÜNCE ÖNERİYORUZ”

Op. Dr. Oktay, dizinde kireçlenme sorunu bulunan hastaların tümü için diz protezi ameliyatının uygun olmadığını belirterek, "Ameliyat kararında en önemli unsur, hastanın aktivitelerini kısıtlayan ve yaşam kalitesini azaltan ağrının varlığıdır. Diz protezi ameliyatı ağrının, cerrahi dışı yöntemlerle kontrolü sağlanamadığı ve hastanın yaşam kalitesini ileri derecede etkilediği zaman yapılmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

“KİLO KAYBI İLE ŞİKAYETLERDE AZALMA İZLENİR”

Op. Dr. Oktay, ‘atrit’ rahatsızlığının eklemin mikropsuz iltihabı anlamına geldiğini, hastalığın ilerleyen dönemlerinde diz eklem kıkırdağının, aşınma ile zamanla tamamen yok olarak kemiğin açığa çıktığını söyleyerek, “Diz ekleminde aşınmanın, kireçlenmenin gelişmesi birden çok faktöre bağlıdır. Bunlar; genetik faktörler, geçirilmiş eski diz çevresi kırıkları, mesleki faktörler, geçirilmiş eklem enfeksiyonu, romatoid artri, gut ve sedef hastalığı gibi eklemleri tutan hastalıklardır. Diz ekleminin kireçlenmesi, tipik olarak 50 yaşın üzerindeki kişilerde görülür. Kilolu insanlarda daha sık görülür. Genetik yatkınlık da söz konusudur. Kilo kaybı ile şikayetlerde azalma izlenir" ifadelerini kullandı. Op. Dr. Oktay, rahatsızlığın belirtileri olarak ise aktivite ile ortaya çıkan ağrı, kısıtlı eklem hareket açıklığı, dizde sertlik, eklemde şişlik ve ısı artışı ile eklemde deformasyon olduğunu kaydetti.

“AMELİYAT SONRASI HERHANGİ BİR KISITLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Diz protezi ameliyatına ilişkin ise Oktay, şu bilgileri aktardı: “Ameliyatta, harap olmuş kıkırdak eklem yüzeyi tamamen çıkartılır, total diz protezi adı verilen metal ve yüksek dayanıklılıkta plastikten yapılmış komponentler dize yerleştirilir. Ameliyat genellikle sadece bacakların belden yapılan iğne ile uyuşturulması şeklinde anestezi tekniği uygulanarak yapılmaktadır. Ameliyat sonrası beldeki katatere takılan bir cihaz ile hastanın hiç ağrı hissetmemesi sağlanır. Ameliyatın ertesi sabahı pansuman yapılıp hasta ayağa kaldırılır ve ameliyatlı bacağının üzerine tam yük vererek yürütülür. Hastanede kalış süresi ortalama üç gündür. Ameliyat sonrası herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir."