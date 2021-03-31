Haber: N. Halid Altundal

Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Murat Abak, ekmeğe yapılan zamla ilgili açıklamalarda bulundu. Ekmeğe zam gelmesinin sebebini maliyetlerin artmasına bağlayan Murat Abak, “En son 2019 yılında 210 gram ekmeğe 1,5 lira olarak fiyat almışız. Şu an da 2021 yılındayız. 2021 yılında aldığımız fiyat da 1,75. Biz 2019 yılında unumuzu 5 liraya alıyormuşuz, 2 sene önce. Ve biz unu alırken 6 ay vadeli alıyorduk. Fırıncı esnafımız bir kamyon un aldığında, un firmaları 6 ay vade yapıyormuş. Öyle bir zamana gelmişiz ki 2021 yılında un fiyatları 160 lira 175 lira arasında değişim yapmış; bu da unun tipine göre değişiyor. Tip dediğimiz, baklavalık unlar var, ekmeklik unlar var, normal unlarımız var… Ve un firmaları son dönemde olanlardan ve piyasanın dalgalanmasından dolayı vadeli un vermiyor, peşin para istiyor. Yani vadeli olma şansı da kalmamış. Ve fırıncı esnafımız da elindeki stoğu bitirmiş. Yeni un alacak, ama girdileri çıktılardan fazla olunca zarar etmeye başladılar. Zam talep ettiler” dedi.

“ORTAK BİR KARAR ALDIK”

Farklı illerde ekmeğe yapılan zamları örnek veren Abak açıklamasının devamında, “Türkiye’nin çoğu ilinde bu zamlar gerçekleştirildi. Biz bu olaya dayanmaya çalıştık. Şu andaki zam dahi kurtarmıyor. Ama Sayın Valimizle yaptığımız toplantıda bir ortak karar aldık. Vatandaşımızı da üzmeyelim diye şu anda 210 gram ekmeğin 1,75 olması kararı aldık. Artık inşallah bu fiyattan satılacak. 750 gram köy ekmeğimiz de 6 liraya satılacak” diye konuştu.

“İSTEDİĞİMİZ ASLINDA 2 LİRAYDI”

Açıklamasında Ramazan pidesi fiyatını da aktaran Abak, “350 gram Ramazan pidemizin fiyatına 4 lira olarak karar verdik. Geçen seneye göre 50 kuruş arttı, ama gramajı da arttı. Geçen sene 300 gramdı, bu sene 350 gram. Ve istediğimiz aslında 2 liraydı, ama Valilikle birlikte ortak aldığımız karar 1,75. Bu zam oranı da yüzde 12 civarı. Fırının bir ekmek üretebilmesi için girdileri vardır. Elektrik, doğalgaz, un, su, elemanın maaşı, sigortası, bağkuru… Gelen zamları biliyorsunuz. 2019’la 2021’e bakarsanız, sadece maliyette yüzde 40 zam var. Fırıncımız ne istemiş yüzde 12. Normalde yüzde 40 istemesi gerekiyor, kar etmesi için yüzde 50. Ama piyasa malum, vatandaşımızın durumunu biliyoruz, biz de elimizi artık taşın altına koyduk. Böyle bir karar aldık, nereye kadar gider, ne kadar dayanabiliriz takdirinize bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 16:30