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14 Ocak 2017 Cumartesi
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    • Ekmeğe zam olmayacak

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri ile ilgili yeni bir uygulama getirildiğini açıkladı. Fırıncı esnafına yönelik yeni düzenleme çok tartışılaşacak cinsten.

    14 Ocak 2017 Cumartesi 11:48
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    Ekmeğe zam olmayacak

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmek ve un fiyatları konusunda düzenlediği basın toplantısında ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri ile ilgili yeni bir uygulama getirildiğini kaydetti. Çelik açıklamasında, "İş yeri açma ve çalışma ruhsatı yerel yönetimler tarafından iş yerlerine veriliyor ama biz bu iş yeri açma ve çalışma ruhsatını dikkate almadan bu iş yerlerine kayıt belgesi veriyorduk. Tarım Bakanlığı olarak 1 Ocak itibariyle fırıncı esnafımızın kayıt belgesini bizden alabilmesi için dolayısıyla işletmeyi faal hale getirebilmeleri için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı getirmeleri gerekiyor. Yani bize iş yeri açma ve çalışma ruhsatını ibraz edemeyenler buradan kayıt belgesini alamayacaklardır. Burada amacımız, bu düzenlemeyle vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve güvenilir mekanlarda üretilen ekmeğin tüketilmesi konusundaki var olan eksiklikleri gidermeye dönük son derece önemli bir adımdır. Bu uygulamanın da hayırlı olmasını diliyorum. Rastgele değerlendirmeler maalesef medyamızda yine devam ediyor. Kimse milletin sofrasında ayrılmaz bir parçası olan ekmeği vatandaşımızın boğazına dizmeye kalkmasın. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Vatandaşın yediği ekmekle uğraşmak kimsenin ekmek kapısı olmamalıdır. Tüm bu ürünler tabiatın insanlara bahşettiği nimetlerdir, bunların tüketilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

    Ekmek fiyatlarına zam konusuyla ile ilgili de açıklama yapan Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Buğday ve un fiyatlarından kaynaklı ekmeğe zam olmayacak" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılık, Bakanı, Faruk

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