Ekmeğini alçı heykellerle kazanıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

10 yıldır Bolu’da, alçıdan çeşitli fiğürler yaptığını ve bu meslek sayesinde ailesinin geçimini sağladığını dile getiren Vural Kadıoğlu; “Bu işi Bolu’da benden başka yapan yok. Şuan yer sıkıntısı yaşıyorum. Bu heykellerin hepsini ben yapıyorum. Madde olarak alçı kullanıyorum. Bunun kalıpları var, kalıplar ile yapıyorum. Kalıpları da kendim yapıyorum. Bu heykeller alçı, beton ve polyester ile de yapılıyor. Fakat genellikle alçı ile yapılıyor. Ürünlerimize ilgi var fakat yer konusunda sıkıntı çekiyoruz. Benim çok farklı ürünlerim var. Vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen ürünüzmüz su taşıyan kızlar heykeli oluyor. Her türlü hava şartlarına rağmen çalışmaya devam ediyorum. Bir tek yağmurlu havalarda sıkıntı yaşıyorum. Ürünlerimizin fiyatı küçükler hariç, sabit 20 liradır. Benim 4 çocuğum var. çocuklarımın ikisi evli. Diğer ikisi benimle yaşıyor. Ailemin geçimini bu işten sağlıyorum” açıklamasında bulundu.

İlk olarak D-100 kenarında satış yaptığını ancak trafiğin tehlikeli duruma düşmesi nedeniyle satış yerini değiştirmek zorunda kaldığını belirten Kadıoğlu; “Yaklaşık 5 yıldır, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolu üzerinde, yaptığım ürünleri satıyorum. Fiğürler arasında, hayvanlarada önem göstermeye çalışıyorum. Bunların içerisinde, kedi, köpek, kuş, horoz, kaplumbağa gibi unsurlarda bulunmakta” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2021, 12:25