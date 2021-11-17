Ekmek 2 lira oldu Başkan sebebini açıkladı



Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz günlerde ilimizde 1 lira 75 kuruştan satışa sunulan ekmek 25 kuruş zamlanarak 2 lira oldu. Bolu Lokantacılar Odası Başkanı Murat Abak, Esnaf ve sanatkarların en önemli maliyet kalemleri olan kira, elektrik, doğalgaz ve kullandıkları bilumum birçok hammaddeye gelen yüksek zamların hem esnafı hem de halkı fazlasıyla etkilediğini söyledi. Abak bu gerekçeyle de vatandaşlardan özür dileyerek yapılan zammın zam olarak görülmemesini, sadece hammadde ürünlerine gelen zamma karşılık esnafın ayakta durabilmesi için yapılan bir fiyat ayarlaması olduğunu belirtti.

Bolu Lokantacılar Odası Başkanı Murat Abak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ABAK HAMMADDE ZAMLARINA KARŞI ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

"Özellikle gıda sektöründe yer alan Lokanta,Pastane ve fırıncı esnaflarımız maliyet fiyatlarına gelen azami zamların önüne tutma geçemedikleri gibi işletmelerini ayakta tutmak için sürekli borçlanma durumu içerisindeler. Kazanç sağlamak bir yana ham ihtiyaçlarına yetişemez olan esnafımın bir an önce bu durumdan kurtulmasını istiyorum. Hammadde fiyatlarına sürekli zam yapılmasına karşı önlemler alınmasını, gerekirse yapılan zamların denetlenmesini ve ülkemizin bel kemiği olan hammadde esnaflarımızın bu karabataktan kurtulması için gerekli tüm çalışmaların yapılmasını yetkililerden talep ediyorum”

“ACİL BİR ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUM”

“Ahilik kültürüyle bugünlere kadar gelen esnaf ve sanatkârlarımızın boşa kürek çektiği verdikleri emeklerin ve yaptıkları harcamaların onlara bir pay bırakmadığını aksi halde sürekli geriye gittiklerini belirterek acil bir çözüm bulunmasını istiyorum.”

“ESNAFIMIZI İŞ YAPAMAZ HALE GETİRECEK, ÇOĞU İŞYERİ KAPANACAK”

“Ticaret Bakanlığımız, Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü başta olmak üzere un ve unlu mamuller üretimiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlarımız için un, doğalgaz, elektrik gibi temel giderlerde mutlaka ve acilen devlet desteği yani sübvansiyon yapılmasını, böylece hem üretici esnafımız hem de tüketiciler rahat nefes alabileceklerdir. Aksi taktirde üretim temel giderlerine gelen zamlar esnafımızı iş yapamaz hale getirecek, çoğu işyeri kapanacak ve tüketicilerde unlu mamulleri yeteri kadar alamaz hale geleceklerdir."