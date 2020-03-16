seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno ip stresser amasya escort

Ekmek bıçağıyla bankaya daldı

Bolu’da faaliyet gösteren devlete ait bankaya ekmek bıçağıyla dalan bir kişi paniğe neden oldu.

Ekmek bıçağıyla bankaya daldı

Haber: C. Kutay Aykan

Olay öğle saatlerine doğru bankalar caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir bankaya elindeki ekmek bıçağıyla giren S.G. isimli panik yaşattı. Banka da görev yapan Özel Güvenlikçiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Bankada bulunan vatandaşlara korku dolu dakikalar yaşatan S.G., olay yerine gelen Asayiş ekipleri tarafından gözaltına, ekmek bıçağı da müsadere altına alındı. Ekip otosu içerisine alınan S.G., “Ben kimseye bıçak çekmedim. Kimseyi de bıçaklamadım. Neden beni gözaltına alıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Bahçelievler Polis Merkezine getirilen S.G.’nin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2020, 13:41
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Duruşmalar ertelendi
Duruşmalar ertelendi
  1. Bolu