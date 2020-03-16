Ekmek bıçağıyla bankaya daldı

Haber: C. Kutay Aykan

Olay öğle saatlerine doğru bankalar caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir bankaya elindeki ekmek bıçağıyla giren S.G. isimli panik yaşattı. Banka da görev yapan Özel Güvenlikçiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Bankada bulunan vatandaşlara korku dolu dakikalar yaşatan S.G., olay yerine gelen Asayiş ekipleri tarafından gözaltına, ekmek bıçağı da müsadere altına alındı. Ekip otosu içerisine alınan S.G., “Ben kimseye bıçak çekmedim. Kimseyi de bıçaklamadım. Neden beni gözaltına alıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Bahçelievler Polis Merkezine getirilen S.G.’nin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2020, 13:41