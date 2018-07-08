Haber: Kasım Şahin

7 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde Gerede ilçemize bağlı Çayören köyünde bulunan bir ekmek fırınında tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Gerede İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler anında harekete geçerek yangın yerine ulaştı. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonrası yangın güçlükle söndürülebildi. Yangın sonucu ekmek fırını tamamen kullanılamaz hale gelirken yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti.