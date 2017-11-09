Haber: Semih BAYKAL

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor. Ekipler son olarak çalıştığı alışveriş merkezinin kablolarını çalan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Edinilen bilgilere göre Edinilen bilgiye göre, M.Ç.adlı şahıs, gece saatlerinde işçi olarak çalıştığı alışveriş merkezinden kablo çaldı. Alışveriş merkezinden çaldığı kabloları arabasına yüklediği esnada devriye gezen polisler M.Ç.’yi elindeki kabloları aracına yüklediğini fark etti. Hemen harekete geçen başarılı polisler M.Ç.’yi çaldığı kablolarla beraber suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç., Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri tarafından Adliyeye sevk edildi.