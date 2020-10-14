Ekmek zammı geliyor

Haber:N.Halid Altundal

Çevre iller ve İstanbul’da devreye giren ekmek zammı sonrası Bolulu fırıncılarda zam talebinde bulunmak için çalışma başlattı. Un fiyatlarının % 35, Elektrik ve Doğalgaz fiyatlarının % 50 ve akaryakıt fiyatlarının ise % 65 oranında zamlandığını belirten fırıncılar en az % 20 zam talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Fırıncılar zam taleplerini önce bağlı bulundukları Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanlığına iletecekler. Oda zam görüşü ile birlikte konuyu valiliğe iletecek. Bolu Valiliği ise zam konusunda son sözü söyleyecek.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda dün alınan karara göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL'den 7.50 TL'ye çıktı. 200 gram ekmek 1.25 TL'den 1.50 TL'ye, 240 gram ekmek de 1.50 TL'den 1.75 TL'ye yükseldi. Bu fiyatların İstanbul’un ilçelerinde peyderpey uygulanmaya başladığı belirtiliyor. 200 gram ekmeğin 1.50 TL'den satıldığı ilk ilçelerin Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa olduğu öğrenildi. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'in tamamında, Üsküdar ve Maltepe'nin ise bir kısmında bir ekmek 2 TL'den satılıyor.

Bolu’da ise şu anda 210 gram ekmek 1.50 kuruşa satılıyor. İlimizde ekmeğin kilo gramı ise Yedi lira 10 kuruş. Fırıncılar 250 gram ekmeğin iki liraya satılmasını teklif edecekleri belirtiliyor.