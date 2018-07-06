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06 Temmuz 2018 Cuma
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    • Ekmek zammı yolda

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Balcı, ''Son hasatların belirlenmesiyle birlikte ekmekteki fiyat atışının yıllık enflasyonun üzerinde olmaması kaydıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır'' dedi.

    06 Temmuz 2018 Cuma 09:41
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    Ekmek zammı yolda

    Haber: Gönül Olutürk

     

    Seçimden sonra önce ucuz sigaraya sonra da alkole zam gelmişti. Bu halkaya şimdi de ekmek eklendi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatında artış olacağı yönündeki iddialara yanıt vermek için bir basın açıklaması yaptı. Balcı, ”Son 3 gündür kamuoyunda ekmek fiyatlarıyla ilgili bizim dışımızda açıklamalar yer almaktadır. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanının un fiyatlarında 10 TL gibi bir artışın olacağını ifade etmesi ve akabinde undan dolayı ekmekte 15 kuruş bir artışın gerektiğini söylemesinden dolayı. Bu mümkün değil çünkü serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde her un fabrikasının kendi un fiyatını belirlemesi gerekir. Bütün unlara 10 TL gibi bir artış olacağı algısını oluşturmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Sektörümüzde bizim imalat etmiş olduğumuz ekmek fiyatındaki 15 kuru artış olacağının seçilmiş olan bir kişi tarafından açıklanmasını doğru bulmak mümkün değil. Çünkü bizim girdilerimizde unun payı yüzde 30, yüzde 33’tür. Ekmek bir tek undan ibaret değildir. Hasat bu sene 21 milyon ton olarak beklenmektedir. Hasadın gerçekleşmesi de Ağustosun başında veya ortalarında son bulacaktır. Türkiye’deki ekmeklik buğdayın tüketimi de 19 milyon tondur. Toprak mahsulü ofisin elinde bugün itibariyle 1 milyon ton stok buğday vardır. Yeni alımlarla birlikte bunun 2,5-3 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Yağıştan etkilenen bölgeler olmuştur özellikle Trakya bölgesi ve İç Anadolu’nun bir kısmı. Diğer bölgelerde bir sıkıntı yoktur” ifadelerini kullandı.

    Maya fiyatında yüze 25 artış olduğunu söyleyen Balcı konuşmasına şöyle devam etti:

    “Devlete ödemiş olduğumuz Sosyal Güvenlik Kurumunun primlerinde 716 TL’den 883 TL’ye çıkmış ve primlerde yüzde 23 bir artış meydana geldi. Tüm bunları ve geçen zaman zarfını göz önüne alacak olursak gerçekten fırıncı esnafımızın bir artış yapması zorunlu hal almıştır. Türkiye Fırıncılar Federasyonu esnafını düşünmek zorundadır. Çünkü esnaf eğer kazanmazsa, hijyen ve sağlıklı ortamda ekmek üretmesi söz konusu olmaz, kaliteli ekmek üretmesi söz konusu olmaz. Bizler esnafı düşündüğümüz kadar tüketici olan halkımızı da düşünmek zorundayız. En makul seviyede bunu gerçekleştirmek zorundayız. Dolayısıyla ekmek fiyatında bir artış gündemimizde var. Bunun en makul seviyede olması için ne gerekiyorsa o yapılacaktır.”

    Temmuz itibariyle hasadın tamamlanacağını belirten Balcı, un fiyatlarında gereksiz bir artış olursa müdahale edileceğinin altını çizerek, “Temmuz itibariyle hasat tamamlanacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi makul artışa kimsenin bir şey diyecek hali yok. Ama makul artışın üzerinde gereksiz bir artış varsa mutlaka bir müdahale olacaktır. Ekmek fiyatları konusunda yetkili olamayan kişilerin açıklama yaparak kamuoyunu meşgul etmesini doğru bulmuyoruz. Geçtiğimiz kasım ayından Haziran ayına kadar Türkiye’de bir artış öz konusu olmamıştır. Son hasatların belirlenmesiyle birlikte ekmekteki fiyat artışının yıllık enflasyonun üzerinde olmaması kaydıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır” şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Fırıncılar, Federasyonu, Başkanı, Halil

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