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07 Mart 2018 Çarşamba
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    • Ekonomi Bakanlığı Bolu’ya Çıkarma Yapacak

    Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, beraberinde Bakanlık bürokrat ve yöneticileri ile birlikte 9-10 Mart tarihlerinde Bolu’ya bir ziyarette bulunarak sanayici ve ihracatçılarla bir araya gelecek.

    07 Mart 2018 Çarşamba 16:02
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    Ekonomi Bakanlığı Bolu’ya Çıkarma Yapacak
    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, yaptığı bir açıklama ile 9-10 Mart 2018 tarihlerinde Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, beraberinde Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez, İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar ve Ekonomi Bakanlığı’nın çeşitli birimlerindeki yöneticilerle Bolu iş dünyası ile bir araya geleceğini ifade etti.

    TSO Başkanı Ateş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ekonomi Bakanlığı’nın sağladığı destek ve hizmetlerin sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza yerinde anlatılması, firmalarımızın sorun ve taleplerinin alınması amacıyla Ekonomi Bakan Yardımcımız Fatih Metin’in başkanlığındaki heyet 9-10 Mart 2018 tarihlerinde İlimize bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Yardımcımız Fatih Metin’in yönetiminde, Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ve İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar’ın başkanlıklarında oluşturulan ve 16 kişiden oluşan Bakanlık heyeti, iki gün boyunca Bolu merkezde 15 ve Gerede’de bulunan 10 firmayı yerinde ziyaret edecek. Söz konusu 25 firmanın ziyaretinde, her bir çalışma grubunda yer alan İhracat Genel Müdürlüğü; İthalat Genel Müdürlüğü; TUYS Genel Müdürlüğü; SBYYH Genel Müdürlüğü, ÜGD Genel Müdürlüğü ve Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen destek ve hizmetler hakkında firma temsilcilerine bilgi verilecek. Bu itibarla; dâhilde işleme rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamaları; ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları; son dönemde imzalanan ya da müzakereleri devam eden mal ve hizmet ticaretine yönelik ikili/çok taraflı ticaret anlaşmaları; firmaların bulunduğu iller bazında “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında uygulanan destekler; serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar; Ekonomi Bakanlığınca yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri; Türkiye ve Dünya ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili gelişmeler hakkında ziyaret edilen firmaların temsilcilerine bilgiler aktarılacak.”

    Bakanlık Üst Yönetimi, Sanayici ve İhracatçılarla TSO’da Bir Araya Gelecek

                    TSO Başkanı Ateş, iki gün boyunca yapılacak ziyaretlerin yanı sıra, 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 14.00’de İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Bolu TSO organizasyonuyla Bolu TSO toplantı salonunda bir toplantı düzenleneceğini belirterek, toplantıda sanayici ve ihracatçılara Ekonomi Bakanlığı’nın destek ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapılacağını, ayrıca firmaların soru ve taleplerinin alınacağını dile getirdi. Ateş, 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 14.00’de TSO’da gerçekleştirilecek olan toplantıya Oda üyesi tüm sanayici ve ihracatçıları, ayrıca Bakanlık faaliyetleri ve destekleri ile ilgili bilgi almak isteyen tüm Oda üyelerini davet etti.

    Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Bakan, Yardımcısı, Fatih, Metin

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