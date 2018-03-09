Haber: Ceylan Beykoz

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ve İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar’ı makamında ağırlayan Bolu Valisi Aydın Baruş, ziyaretleri için heyete teşekkür etti. Bolu ilinin ekonomi ve sanayisi ile ilgili bilgi alış verişinin yapıldığı görüşmede Vali Baruş 9-10 Mart tarihlerinde Bolu’da sanayici ve ihracatçılarla bir araya gelmelerinin Bolu için son derece yararlı olacağına inandığını kaydederek, heyete çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’in de katıldığı ziyarette, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ve İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, Vali Baruş’a Bolu’da yapacakları çalışmaları aktardı.

BOLU’DA NELER YAPILACAK?

Ekonomi Bakanlığı’nın sağladığı destek ve hizmetlerin sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza yerinde anlatılması, firmalarımızın sorun ve taleplerinin alınması amacıyla Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen heyet 9-10 Mart 2018 tarihlerinde Bolu’da ziyaret gerçekleştirecek. 16 kişiden oluşan Bakanlık heyeti, iki gün boyunca Bolu merkezde 15 ve Gerede’de 10 firmayı yerinde ziyaret edecek. Söz konusu 25 firmanın ziyaretinde, her bir çalışma grubunda yer alan İhracat Genel Müdürlüğü; İthalat Genel Müdürlüğü; TUYS Genel Müdürlüğü; SBYYH Genel Müdürlüğü, ÜGD Genel Müdürlüğü ve Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen destek ve hizmetler hakkında firma temsilcilerine bilgi verilecek. Bu itibarla; dâhilde işleme rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamaları; ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları; son dönemde imzalanan ya da müzakereleri devam eden mal ve hizmet ticaretine yönelik ikili/çok taraflı ticaret anlaşmaları; firmaların bulunduğu iller bazında “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında uygulanan destekler; serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar; Ekonomi Bakanlığınca yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri; Türkiye ve Dünya ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili gelişmeler hakkında ziyaret edilen firmaların temsilcilerine bilgiler aktarılacak.

Bu ziyaretlerin dışında ayrıca 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 14.00’de İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Bolu TSO organizasyonuyla Bolu TSO toplantı salonunda bir toplantı düzenlenecek ve toplantıda sanayici ve ihracatçılara Ekonomi Bakanlığı’nın destek ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapılacak. Toplantıda ayrıca firmaların soru ve talepleri de alınacak.