Ekonomik bozukluk dolandırıcılık sayısını arttırdı

Haber: C. Kutay Aykan

Özellikle son zamanlarda internet aracılığı ile satışlarda patlama yaşandı. Ama çok dikkat edilmesi gereken bir husus var. Dolandırıcılar internette kol geziyor.Özelikle dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise kredi kartı bilgileri kart bilgilerini ele geçirip o kartla alışveriş yapabildikleri gibi, “kredi de çekilebilir” ilanları ile vatandaşları dolandıran kişi veya kişilerin sayısının gün geçtikçe artıyor olmasıdır.

Hangi internet sitesine güveneceksiniz onudabilmeniz gerekir.Yani ürün iade edeceksen paranı geri alıp alamayacağını bilmen gerekiyor.Mesela bir tüketicinin internette yaptığı alıverişi anlatarak, başına neler geldiğini şu sözleriyle anlattı;

“Hemşire terliği aldım sipariş verdim ama bana çok dandik bir terlik gönderdiler.”

Bir tüketici de

“İnternette telefon siparişini verdim bana oyuncak telefon gönderdiler açıklamasında bulundular.”

Tüketici, malını beğenmeyip geri iade edecekse sitedemalın teslimden itibaren 14 gün zarfında koşulsuz iade hakkınınolduğu belirtilmiş olması gereklidir.Bunlar yoksa o sitedenuzak durun. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 15 davadan son 9 tanesinin internet üzerinden dolandırıcılık olayına rastlamak mümkün.

Konu hakkında bilgiler veren uzmanlar;

“Türkiye’de ekonomik zorluklar nedeniyle uyanık dolandırıcılar sahte internet sitelerine ilan ve birçok ürünü ucuza vererek, vatandaşları kandırma yoluna gidiyorlar. Ne ürün geliyor ne de para geri iadede ediliyor. Mağdur vatandaşlarda mahkemelerde hakkını aramaya çalışsa da gerçek suçlular yakalanmıyor. Olan aracı kişilere ve mağdurlara oluyor” diyerek, güvesiz internet sitelerine inanmasınlar temennisinde de bulundular.