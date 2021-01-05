“Ekonomik cehenneme odun atılmıştır”

Haber:Erdal Tanrıverdi

Eğitim-iş Bolu Şube Başkanı ve Birleşik Kamuiş İl Temsilcisi Erkan Korkmaz, belirlenen enflasyon rakamları ile memur ve emeklilere verilecek zam oranını sert dille eleştirdi. Erkan Korkmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Beklenen olmuş ve yıllardır bağımsız bir devlet kurumu olma işlevini yitiren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sokaktaki sefalete rağmen komik bir enflasyon rakamı açıklamıştır. TÜİK'e göre aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 iken, yıllık enflasyon ise sadece 14,6 olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan bu gerçek olmayan rakam, geçen yıl yandaş konfederasyon ve hükümet eliyle düzenlenen TİS'e göre memurların ve memur emeklilerin alacağı zammı da belirlemiştir. TÜİK'in çizdiği bu tablo ve geçen yılki rezil TİS'e göre kamu emekçisi yüzde 7,36, bağkur ve SGK emeklisi yurttaşlar ise sadece yüzde 8,36 zamla yaşamaya çalışacaktır. Oysa henüz Korona kabusu yokken imzalandığı halde hakaretvari bir zam öngören TİS, pandemi ve tepe taklak giden ekonomiyle birlikte gerçekliğini yitirmiştir. TÜİK'in yalanları, halkın cebini yakan gerçekleri örtememektedir. Son bir yılda elektrik ve doğalgaz yüzde 30'dan fazla, yumurtaya yüzde 80, ayçiçek yağına yüzde 60 zam gelmiştir. Temel gıda maddelerindeki bir yıldaki zamlar incelendiğinde ortalama zam oranının yüzde 50'ye yakın olduğu görülecektir. Kırmızı et yemek, artık kamu emekçisi için bir lüks haline gelirken, emekçinin sırtındaki tek kambur tüketim kalemlerindeki artış da değildir. Aynı şekilde yeni yıla yeni vergi zamlarıyla girilmiş, ekonomik cehenneme daha da odun atılmıştır” dedi.

“BU KABUL EDİLEMEZ!”

“Saray ve şürekası kendilerine zam üstüne zam yaparken” diye sözlerine devam eden Korkmaz ayrıca, “Milletten alınan vergilerle yandaş müteahhitler zengin edilirken, iktidara yakın holdinglerin vergi borçları bakkal defteri usulüyle silinirken, kamu emekçisinin yüzde 7,36 ile, yani iktidarın kendi belirlediği enflasyon oranından bile düşük bir artış ile yaşaması beklenmektedir. Bu kabul edilemez! Her şeyden önce daha korona kabusu dünyaya ve ülkemize çökmemişken ve dolayısıyla ekonomiyi daha da tahrip etmemişken yapılan yüzde 3 + yüzde 3'lük zammı tarifleyen Toplu İş sözleşmesi, artık tamamen hükümsüz kabul edilmeli, yenilenmelidir! Bu yenileme yapılırken kamu emekçisinin alım gücündeki düşüş, ekonomideki daralma, sokaktaki gerçek enflasyon, vergi ve cezalardaki hızlı artış, ezcümle gerçek rakamlar dikkate alınmalıdır. İçinde birden çok insanın yaşadığı milyonlarca haneye sadece tek maaş girdiği gerçeğine göz kapatmadan, bu hanelerden alınan vergiler, en azından pandemi süresince Hazine tarafından karşılanmalıdır. Devlet bu yüzden vardır ve devletin yönetimini emanet alan hükümet, bu yükümlülükleri yerine getirmekle görevlidir! İktidar yandaşlarını semirten, halkı yoksullaştıran ekonomi politikalarını uygulayanlar, ‘Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller demek ki’ diyenlere halkın hakettiğinin kuru ekmekten fazlası olduğunu göstermenin, emeğin hakkını yüceltip insanca yaşama yakışır ücretler almanın vaktidir!” ifadelerini kullandı.