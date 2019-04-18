Ekonomik kriz Bolu’da etkili oldu

Haber: Esra ÖZTÜRK

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 oranında azalarak 105 046 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 140 konut satışı ve %18,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 619 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 6 366 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari,7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Bayburtoldu.



Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2019 yılı Martayında konut satışı, Kocaeli ilinde 2 728konut, Sakarya' da 1 556 konut, Düzce'de 523konut, Bolu'da 718konut ve Yalova'da 710konut satışı gerçekleşmiştir.

Kocaeli’de 2019 yılı Mart ayında 2 728konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre; 2019 yılı Mart ayında Kocaeli İlinde 2 728 konut satıldı.

Sakarya’da 2019 yılı Mart ayında 1 556konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı Mart ayında Sakarya İlinde 1 556konut satıldı.

Düzce’de 2019 yılı Mart ayında 523konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre,2019 yılı Mart ayında Düzce İlinde 523konut satıldı.

Bolu’da 2019 yılı Mart ayında 718konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı Mart ayında Bolu İlinde 718konut satıldı.

Yalova’da 2019 yılı Mart ayında 710konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı Martayında Yalova İlinde 710konut satıldı.

Yabancılara 2019 yılı Mart ayında 3 129 konut satışı gerçekleşti



Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %71,3 artarak 3 129 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2019'da ilk sırayı 1 520 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 626 konut satışı ile Antalya, 173 konut satışı ile Ankara, 121 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 548 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 334 konut ile İran, 189 konut ile Suudi Arabistan, 156 konut ile Rusya Federasyonu ve 150 konut ile Afganistan izledi.