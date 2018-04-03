Haber: Semih Baykal

İlimiz Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak’ta iddiaya göre ekonomik sıkıntılar yüzünden bir süredir bunalıma giren berber Tarık D. Su bidonuna doldurduğu benzin ile otomobilini ve kendisini yakmak istedi. Tarık D.’yi görenler durumu hemen polis 112 Acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu esnada Tarık D. bir bidon benzinin bir kısmını otomobilinin ve kendisinin üzerine döktü. Yaklaşık 10 kişilik polis ekibi Tarık D.'nin üzerine atlayarak elindeki çakmağı yakmasını önledi. Direnen Tarık D. ile polis arasında arbede yaşandı. Etkisiz hale getirilen Tarık D. gözaltına alındı.