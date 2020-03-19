​​​​​​​“Ekonomik tedbirler yetersizdir”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkünde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısında alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı. Örnekbaş alınan ekonomik tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi: “Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs’le mücadele ülkemizin de en önemli gündem maddesi haline gelmiştir. Ülkemizde de baş gösteren virüs illetiyle maalesef iki tane vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu salgın sebebiyle yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Virüsle mücadele kapsamında özveri ile çalışan sağlık personelimize ve bakanlığımıza buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Parti genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi’nin de ifade ettiği gibi Koronavirüsle mücadelede sağlıkla ilgili alınan tedbirler yanında ekonomik tedbirlerin de alınması gerektiğini söyledik. Koruma kapsamında işyeri kapatılan, ekonomik olarak zarar gören insanımız için ekonomik tedbirler alınmasına ilişkin talebimizi daha evvel basınımızın aracılığıyla dile getirdik. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok geçmeden bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir paket açıklanmıştır. Özellikle işveren tarafını kapsayan bu çalışmanın önemli olduğunu ifade ediyor ve alınan tedbirler için çalışma yapan yetkililere teşekkür ediyoruz.

“DEVLET ADALET TERAZİSİNİ DOĞRU TUTABİLDİĞİ ÖLÇÜDE DEVLETTİR”

Devlet olgusu töremizde mazlumun yanında olmak, dar günde vatandaşına omuz vermeyi bilmektir. Devlet adalet terazisini doğru tutabildiği ölçüde devlettir. Ekonomik paket kapsamında özellikle işverenimizi kapsayan tedbirlerin doğru ve yararlı olduğunu düşünmekteyiz. İnşallah bu sıkıntılı günler kısa sürede geçerde esnafımız ve işverenimiz, işine, ticaretine kaldığı yerden devam edebilir. Ekonomik paket önemlidir fakat yetersizdir. Alınan ekonomik tedbirlerde günübirlik çalışanı ya da çalıştığı işyerinden ücretsiz izne çıkartılan işçinin durumu düşünülmemiştir. Aylık elde ettiği kazançla evine ekmek götürebilen, ihtiyaçlarını gidermek için aldığı krediyi ancak bu yolla ödeyebilen çalışan bu süreçte mağdur duruma düşmektedir. Bu konun yeniden değerlendirilerek görüşülmesi gerektiğini ve ekonomik pakete ek olarak çalışanları da içine alan bir çözüm bulunmasını istiyoruz. İnşallah bu konuda en kısa sürede bir çözüm bulunur ve vatandaşımızın mağduriyeti ortadan kalkar. Şu sıkıntılı günler Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına dikkat ederek korunmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatır, birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde motivasyonumuzu ve moralimizi bozmadan gerekli tedbirleri alarak hayatımıza devam etmenin önemini bir kere daha vurgulamak istiyorum. İnşallah bu karabasan en kısa sürede sona erecek yetkililer bu derde bir deva bulacaktır.”