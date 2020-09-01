Ekonomiye 23 milyonluk katma değer

Haber: N. Halid Altundal

Seben Gölü Sulama Kanalı Projesinin açılışı 22 Ağustos’ta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in de katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Metin, açılışın ardından sosyal medya hesaplarından projeye dair bir video paylaşımı yaptı. Videoda Fatih Metin’in projeye dair verdiği bilgiler yer aldı. Metin paylaşımında Seben’den övgüyle bahsederek, “Seben Gölü Sulama Kanalı Projesi ile Seben geleceğin cazibe merkezi oluyor. Tüm Türkiye’nin meyve ve sebze deposuna aday bir ilçe. Ülke ekonomisine 23 milyonluk bir katma değer sağlayacak” ifadelerine yer verdi.

SEBEN GÖLÜ SULAMA KANALI PROJESİ

Seben Gölü Sulama Kanalı Projesi; Bolu kent merkezine yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan Taşlıyayla mevkisinde yapımına 2004’te başlanan ve Abant Tabiat Parkı’ndaki gölün 7 katı büyüklüğünde, çevre uzunluğu 22 kilometre olan ayrıca 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü’nün yapım amacına uygun şekilde değerlendirilmesi için hazırlanan bir projedir.

Proje kapsamında Batı Karadeniz’in “en büyük” yapay gölü olma özelliği taşıyan Seben Gölü’nden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Seben ilçesine sulama kanalı yapılacak. Seben Gölü’nden ilçeye su taşınması için yapılacak çalışmalar içerisinde gölün ortasından bir su kanalıyla alınacak su tamamen kapalı boru sistemiyle ilçeye aktarılacak. Çalışmalarda, gölde bulunan 50 milyon metreküp suyun yaklaşık yüzde 70-80’inin boşaltılması ve boru hattının yapımına bu işlemin ardından başlanması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasının ardından bugüne kadar kuru yöntemle yapılan tarımda sulu yönteme geçilmiş olacak. Aynı zamanda iklimi ve arazilerinin verimliliğiyle Bolu’nun meyve-sebze ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Seben’de, sulu tarımın yaygınlaşmasıyla hem üretim kapasitesinin hem de kalitesinin artması bekleniyor. Proje tamamlandığında 32 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması ve ekonomiye yaklaşık 30 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.