banner133

banner128

banner101

24 Mayıs 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ekonomiye yıllık 3,2 Milyon TL katkı

    Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Göynük'de yapımına başlanılan Gökçesaray Barajı'nda sona yaklaşıldı.

    24 Mayıs 2017 Çarşamba 13:17
    Bu haber 31 kez okundu
    Ekonomiye yıllık 3,2 Milyon TL katkı

    Haber: BMA

    AK Parti İktidarları döneminde Devlet Su İşleri (DSİ) kanalıyla yapılan yatırımlar, hız kesmeden sürüyor. Özellikle Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun göreve gelmesi sonrası, Bolu'ya olan ilgisi ve sevgisi, yatırım noktasında Bolu'ya da yansımaya devam ediyor. Son olarak Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Bolu da nasibini aldı. Bu proje kapsamında Göynük'de yapımına başlanılan Gökçesaray Barajı'nda sona yaklaşıldı.

    Bolu'nun Batı Karadeniz Gelişim Projesi (BAKGEP) kapsamında bulunduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Bolu ilimizde 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 160 bin kişiye ilave içme suyu temin edilmesi, 50 bin 820 dekar zirai alanın sulamaya açılması, 38 adet yerleşim yerinin taşkınlardan korunması, HES’lerin kurulu gücünün 154,73 MW’a çıkarılması ve 430,6 milyon kWh yıllık hidroelektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

    Gökçesaray Barajı hakkında da bilgi veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Bakanlığımızca ilimizde yapımı süren Gökçesaray Barajı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Baraj tamamlandığında, Göynük İlçemizde 39 bin 600 dekar verimli tarım arazisi, suyla buluşacak. Temelden yüksekliği 42,83 metre, 1,25 milyon m3 biriktirme hacmine sahip, Gökçesaray Barajı ile Ülke ekonomisine yıllık 3,2 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. Barajda; kil ve filtre dolgu, dipsavak, derivasyon ve dolusavak imalatları tamamlandı. Proje kapsamında koruyucu örtü, vana odası ve kret düzenleme imalatları yapılacak. Gökçesaray Köyünün güneybatısında, deniz deresi üzerine inşa edilen Gökçesaray Barajı ile Gökçesaray, Hacı Mahmut ve Ekinciler Köylerine ait tarım arazileri borulu şebeke ile sulanacak. Sulanacak arazilerde oluşacak verim ve gelir artışı ile köylerin sosyo-ekonomik gelişmesi hızlanacak ve köyden şehre göç azalacak. Barajın yapımı için en büyük destek ve katkıyı veren Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu başta olmak üzere DSİ yetkililerine, Milletvekillerimize ve Teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim. İnşallah Baraj tamamlandığında Göynük ekonomisine ve Ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Orman, Su, İşleri, Bakanı, Prof.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yeni bir RAMAZAN ayına kavuştuk
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Gün Birlik Olma Günü (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TELLİ KUR’AN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ENGELLİLERE BAKIN HALİNİZE ŞÜKREDİN!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129