Haber: BMA

AK Parti İktidarları döneminde Devlet Su İşleri (DSİ) kanalıyla yapılan yatırımlar, hız kesmeden sürüyor. Özellikle Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun göreve gelmesi sonrası, Bolu'ya olan ilgisi ve sevgisi, yatırım noktasında Bolu'ya da yansımaya devam ediyor. Son olarak Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Bolu da nasibini aldı. Bu proje kapsamında Göynük'de yapımına başlanılan Gökçesaray Barajı'nda sona yaklaşıldı.

Bolu'nun Batı Karadeniz Gelişim Projesi (BAKGEP) kapsamında bulunduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Bolu ilimizde 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 160 bin kişiye ilave içme suyu temin edilmesi, 50 bin 820 dekar zirai alanın sulamaya açılması, 38 adet yerleşim yerinin taşkınlardan korunması, HES’lerin kurulu gücünün 154,73 MW’a çıkarılması ve 430,6 milyon kWh yıllık hidroelektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

Gökçesaray Barajı hakkında da bilgi veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Bakanlığımızca ilimizde yapımı süren Gökçesaray Barajı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Baraj tamamlandığında, Göynük İlçemizde 39 bin 600 dekar verimli tarım arazisi, suyla buluşacak. Temelden yüksekliği 42,83 metre, 1,25 milyon m3 biriktirme hacmine sahip, Gökçesaray Barajı ile Ülke ekonomisine yıllık 3,2 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. Barajda; kil ve filtre dolgu, dipsavak, derivasyon ve dolusavak imalatları tamamlandı. Proje kapsamında koruyucu örtü, vana odası ve kret düzenleme imalatları yapılacak. Gökçesaray Köyünün güneybatısında, deniz deresi üzerine inşa edilen Gökçesaray Barajı ile Gökçesaray, Hacı Mahmut ve Ekinciler Köylerine ait tarım arazileri borulu şebeke ile sulanacak. Sulanacak arazilerde oluşacak verim ve gelir artışı ile köylerin sosyo-ekonomik gelişmesi hızlanacak ve köyden şehre göç azalacak. Barajın yapımı için en büyük destek ve katkıyı veren Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu başta olmak üzere DSİ yetkililerine, Milletvekillerimize ve Teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim. İnşallah Baraj tamamlandığında Göynük ekonomisine ve Ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak" dedi.