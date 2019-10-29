Ekrem Coşkun Döner açıldı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye’de marka olan döner firmasının açılış törenine, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Ekrem Coşkun Döner İşletme sahibi Mustafa Uyar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talip Ayar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ne yediğini bilmek herkesin hakkı” sloganıyla yola çıkan ve Türkiye genelinde 250 şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner’in Bolu Şubesi genç girişimci Mustafa Uyar’ın işletmeciliği ile Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi No.10’da Boluluların hizmetine açıldı.

Kuruluş amacındaki önceliğinin lezzetli, helal kesim, uygun fiyatlı döneri halkla buluşturmak olan Ekrem Coşkun Döner kaliteyi ucuz fiyatla tüketicilerle bir araya getiriyor. TSE ve HELAL sertifikası bulunan ve %100 dana eti olan Ekrem coşkun döner kesinlikle donmuş et kullanıyor.

HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİLER

Açılışta ilk olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talip Ayar, dua yaptı. Ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi ve işletme gezildi. Açılışa katılan davetliler ise müessesenin hayırlı ve bol kazançlar getirmesi temennisinde bulundu.