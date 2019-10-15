Ekrem İmamoğlu Bolu’ya geliyor

Haber: Ceylan Beykoz

31 Mart yerel seçimleri öncesinde sosyal medya üzerinden birbirlerine gönderdikleri destek mesajları ile kamuoyunun gündemine oturan 2 yeni Başkan bir araya geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bolu’ya gelerek Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak. 17 Ekim Perşembe günü Bolu’ya gelecek olan Ekrem İmamoğlu saat 10.00’da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcanı Makamında ziyaret edecek. Ekrem İmamoğlu’nun ziyaret sonrasında belediye önünde vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.