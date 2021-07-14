Ekskavatör ve kazıcı yükleyici iş makinesi kiralama hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Orman Yolları Tamir Bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere Paletli Ekskavatör Ve Lastikli Kazıcı Yükleyici İle Bu İş Makinalarının İşyerleri Arasında Nakli Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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