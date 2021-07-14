Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Orman Yolları Tamir Bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere Paletli Ekskavatör Ve Lastikli Kazıcı Yükleyici İle Bu İş Makinalarının İşyerleri Arasında Nakli Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ekskavatör ve kazıcı yükleyici iş makinesi kiralama hizmeti alınacak
AKÇAKOCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF ORMAN YOLLARI TAMİR BAKIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE PALETLİ EKSKAVATÖR VE LASTİKLİ KAZICI YÜKLEYİCİ İLE BU İŞ MAKİNALARININ İŞYERLERİ ARASINDA NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKÇAKOCA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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