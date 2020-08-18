El birliği ile köyü yeniliyorlar

Haber: N. Halid Altundal

Gerede ilçesi Urgancılar Köyü sakinleri modern bir köy inşa etmek için harekete geçtiler. Köylüler kendi imkanları ile köyde inşa ve ıslah çalışmalarına başladı. Köy meydanında atıl ve kullanılamayacak durumda olan çeşmeyi yenileyen köylüler su olukları, aşevi, kadınlar için cenaze toplanma alanlarında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köy içinden geçen derenin ıslah çalışmalarına da başlayan köy sakinleri köye büyük bir yenilik katıyor. İş insanı Seyit Mehmet Mutlu’nun katkıları ile başlayan alan çalışmaların proje tasarım ve organizatörlüğünü ise Hacı İbrahim Mutlu yürütüyor. Köy halkının elbirliği ile başlattığı çalışmaların civar köylere de örnek olacağı düşünülüyor.