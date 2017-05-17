Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün açtığı kurslara katılan 150 kadının yaptığı iğne oyası, takı tasarım, yağlı boya, dikiş, nakış ve tel kırma ile elde nakış ürünleri için Mudurnu belediye düğün salonunda sergi açıldı. Serginin açılışına Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kartaloğlu, Halk Eğitim Müdürü Levent Özçelik, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Kaymakam Şahin, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılışta eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.