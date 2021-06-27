El emeği ürünler bu fuarda sergilenecek



Haber: Aysun Beykoz

Mottosu “7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke” olarak belirlenen, Covid-19 gelişmeleri titizlikle takip edilerek organize edilecek. 160 katılımcı ve 50 konuşmacı ile gerçekleşecek Gastro Show’a yaklaşık 15.000 ziyaretçi katılması bekleniyor. Dome çadır konsepti toplantı odasına sahip Gastro Show etkinliğinde Türk mutfağı; peynir, pide, döner , çay, Türk Kahvesi konulu Workshoplarla tanıtılacak. Bir diğer Dome konferans alanında ise Yıldızlar geçidi (Türkiye ve dünyanın en önemlişefleri), hikayeleri ile 7 gastronomikşehir, coğrafiişaretliürünler, 7 ülkemutfağı, sokak lezzetleri, Modern TürkMutfağı, sağlıklı beslenme, Vegan-Vejeteryan beslenme, iklim değişikliğinin yemeklere etkisi ile dünya gastronomi trendleri üzerine etkinlikler düzenlenecek. Bolu’nun emekçi elleri arasında yetişen lezzetler Türkiye’ye tanıtılacak. Bolu Belediyesi tarafından kurulan Köroğlu Kooperatifi, ilimizde yetiştirdiği Iza Buğdayı, Civril Fasulyesi pek çok coğrafi işaret almış ürününü ve Bolu’nun eşi benzeri olmayan lezzetlerini bu fuarda sergilenecek. Fuarda tanıtılan ürünler Türkiye’de ve Dünya’da satışa sunulacak