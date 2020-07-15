El içi kadar kuş demeden

Haber: C. Kutay Aykan

Sabah saat 10.00 sularında aşırı öten kuş sesi nedeniyle sesin geldiğini tespit etmeye çalışan Selçuk Ertem isimli vatandaş durumu hemen 112 acil servis telefonuna bildirdi. 112 personeli Ertem’i Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü santraline yönlendirdi. Konuyu yetkililere anlatan Selçuk Ertem adresi vererek itfaiye ekiplerini mahsur kalan kuşun bulunduğu alana yönlendirdi. Altı katlı Dağ kent Toki 2. Etap C 5 çatı saçağı ipe dolanmış ebabil cinsi kuşu kurtarmak için seferler oldu.

TOKİ konutuna itfaiyenin merdiven vinci ile ulaşan kurtarma ekibi çatıda çırpınan kuşu alarak belediye veteriner işleri müdürlüğüne götürdü. Tedavisi yapılan ebabil kuşun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bir süre daha gözetim altında tutulan ebabil kuşu itfaiye erleri tarafındandoğaya salındı. İtfaiye yetkilileri, “can taşıyan tüm varlıkların küçük büyük demeden yardımına koşmakla görevliyiz. Bu minicik canı kurtarmakta bizi ziyadesi işle memnun etti” dediler.