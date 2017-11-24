banner133

banner101

24 Kasım 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Elazığ maçının biletleri açıklandı

    TFF 1. Ligin 13. Haftasında oynanacak olan Elazığspor – Boluspor maçının bilet fiyatları açıklandı. Yapılan açıklamada Boluspor taraftar bölümü 20tl’den satışa çıktı.

    24 Kasım 2017 Cuma 08:38
    Bu haber 19 kez okundu
    Elazığ maçının biletleri açıklandı

    Haber: Semih Baykal

    Maçın bilet fiyatlarını Elazığspor Kulübü http://www.elazigspor.org.tr adresinden duyurdu. Resmi siteden yayınlanan bilgiye göre Elazığ AtatürkStadyumun’da oynanacak mücadelede Boluspor taraftarına ayrılan Misafir TakımTribün kısmı 20 TL olarak açıklandı.Passolig Kart satış işlemleri ve Boluspor karşılaşması biletleme işlemleri www.passo.com.tr internet adresi üzerinden ve maç gününe kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan bilet gişelerinden yapılacaktır. Elazığspor-Boluspor karşılaşması bilet fiyatları şöyle;

    VIP Tribün: 50,00 TL

    Kapalı Tribün: 20,00 TL

    Maraton Tribün: 10,00 TL

    Kale Arkası: 5,00 TL

    Misafir Tribün: 20,00 TL

    Maç günü ise Elazığ Atatürk Stadyumu ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan gişeler aktif olacak olup sadece Boluspor maçı biletleme işlemleri yapılacaktır. Maç biletleri ile ilgili şartlar ve koşullar şu şekilde;Elazığspor’a ait tribün biletleri tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir.

    Boluspor Logolu passolig kart ile sadece misafir takıma ait tribünden bilet satın alınabilir.

    Gişe çalışma saatleri hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arası hafta sonu 09:00 – 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır.

    Kişi Başı 5 bilet sınırı vardır.

    7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur.

    Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır.

    Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir.

    Biletlerinizi www.passo.com.tr haricinde N’Kolay satış noktaları, Passo Mobil APP ve 0850 7243344 Passolig İletişim Merkezi sesli yanıt sistemi üzerinden de alabilirsiniz.

    Engelli tribün biletleri engelli tribün kapasitesi ile sınırlıdır. Engelli tribün girişleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili tribüne ait bilet yükletmesini stadyum gişesinden yaptırabilirsiniz .Engelli tribününden bilet alan taraftarlar biletleri transfer edemeyecektir.

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 13., Haftasında

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜŞTERİLER AYAKTA KARŞILANACAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ K O N S E R “ den “ MAVROVA”ya mı?..
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BİRİNCİ YARI, İKİNCİ YARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK VE EĞİTİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HAYATIN ANLAMI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Akıl Sahibi misiniz?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖZÜ YAŞLI BEBELERİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129