Haber: Semih Baykal

Maçın bilet fiyatlarını Elazığspor Kulübü http://www.elazigspor.org.tr adresinden duyurdu. Resmi siteden yayınlanan bilgiye göre Elazığ AtatürkStadyumun’da oynanacak mücadelede Boluspor taraftarına ayrılan Misafir TakımTribün kısmı 20 TL olarak açıklandı.Passolig Kart satış işlemleri ve Boluspor karşılaşması biletleme işlemleri www.passo.com.tr internet adresi üzerinden ve maç gününe kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan bilet gişelerinden yapılacaktır. Elazığspor-Boluspor karşılaşması bilet fiyatları şöyle;

VIP Tribün: 50,00 TL

Kapalı Tribün: 20,00 TL

Maraton Tribün: 10,00 TL

Kale Arkası: 5,00 TL

Misafir Tribün: 20,00 TL

Maç günü ise Elazığ Atatürk Stadyumu ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan gişeler aktif olacak olup sadece Boluspor maçı biletleme işlemleri yapılacaktır. Maç biletleri ile ilgili şartlar ve koşullar şu şekilde;Elazığspor’a ait tribün biletleri tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir.

Boluspor Logolu passolig kart ile sadece misafir takıma ait tribünden bilet satın alınabilir.

Gişe çalışma saatleri hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arası hafta sonu 09:00 – 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır.

Kişi Başı 5 bilet sınırı vardır.

7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur.

Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır.

Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir.

Biletlerinizi www.passo.com.tr haricinde N’Kolay satış noktaları, Passo Mobil APP ve 0850 7243344 Passolig İletişim Merkezi sesli yanıt sistemi üzerinden de alabilirsiniz.

Engelli tribün biletleri engelli tribün kapasitesi ile sınırlıdır. Engelli tribün girişleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili tribüne ait bilet yükletmesini stadyum gişesinden yaptırabilirsiniz .Engelli tribününden bilet alan taraftarlar biletleri transfer edemeyecektir.