Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sezonun ilk antrenmanı kulüp tesislerinde Teknik Direktör Orhan Kaynak yönetiminde yeni isimlerin de katılımı ile yapıldı. Takımın TFF 3. Lig ekipleri Darıca Gençlerbirliği’nden transferi sol açık Alperen Doğan, Büyükçekmece Tepecikspor’dan transfer sol bek Caner Bulut, Bandırmaspor’dan ön libero Mesut Saray ve denenmek amaçlı çağrılan futbolcular antrenmanda yer aldı. İdmana izinli olan Elmar Bjarnason ve Andreas Tatos katılmadı. Basına açık gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Öte yandan Kulüp Başkanı Hacı Murat Yümlü sezonun ilk antrenmanı öncesi futbolcularla bir araya gelerek yeni sezon öncesi başarılar diledi. Bordo-beyazlı ekip 1. etap kamp çalışmalarını Elazığ’da, 2. etap kampını ise Bolu’da gerçekleştirecek.