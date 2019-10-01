Elektriğe % 14,9 zam

Haber: Erdal Tanrıverdi

EPDK’den yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedildi. Açıklamada, “1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir.” ifadeleri kullanıldı.

5 AY İÇİNDE YÜZDE 30’A YAKIN ZAM

Daha önce geçtiğimiz 1 Temmuz’da da elektriğe zam yapılmıştı. Yapılan önceki zam yüzde 14,9 oranıyla şimdiki zam ile aynı orandaydı. 5 ay içinde gelen ikinci zamla birlikte yaz ve son bahar mevsiminde şimdilik elektriğe toplam yüzde 29,8 oranında zam yapılmış oldu.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2019, 11:32