Elektriğe üç ay zam yok

Haber: Volkan Yılmaz

Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 Nisan-Haziran dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir” ifadesini kullandı. Corona virüsle mücadele sürecinde elektrik ve doğalgazda kesinti yapılmaması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, enerji sektörünün üzerine düşen fedakârlığı yapması gerektiğini vurguladı.

AKARYAKITTA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA GÜNDEMDE YOK

Akaryakıt sektöründen gelen dönüşümlü çalışma ve bazı bayilerin belirli saatlerde kapatılması yönündeki taleplerini de değerlendiren Yılmaz, henüz böyle bir adımın gündemlerinde olmadığını, öncelikle vatandaşlardan evde kalmalarını ve mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını beklediklerini kaydetti. Hayatın akışında sorumlulukların ve ihtiyaçların sürdüğünü belirten Yılmaz, bu noktada akaryakıt sektöründeki hizmetlerin aksamamasının önemini vurgulayarak, “Vatandaşlarımız 7/24 akaryakıta ulaşabilmeli ve bu konuda en ufak bir sıkıntı ile karşılaşmamalı. Ancak piyasanın sürdürülebilirliğinin korunması için vatandaşlarımızı da mağdur etmeyecek şekilde yeni önlemler almak söz konusu olduğunda kurumlarımızla irtibatlı şekilde üzerimize düşeni yaparız” dedi.