Elektriğe zam geldi!

Haber: C. Kutay Aykan

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, sanayide kullanılan elektriğe bugünden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık yüzde 20 zam geldi. Buna göre, alçak gerilim sanayi aboneleri için kilovatsaat başı elektrik fiyatının 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa çıktığı belirtildi.Mesken aboneleri ile ticarethane abonelerine yönelik fiyat değişikliği ise şöyle: İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde, kilovatsaat başı fiyat 112,41 kuruştan 112,43 kuruşa yükselirken; yüksek kademede 167,83 kuruştan 167,85 kuruşa çıktı. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat başı fiyatı ise 167,43 kuruştan 167,45 kuruşa yükseldi. Yüksek kademedeki kilovatsaat başı fiyat ise 222,70 kuruştan 222,73 kuruşa çıktı.