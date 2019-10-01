Elektriğe zam

Haber: Aysun Beykoz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre elektriğe 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. EPDK’nin konuyla ilgili açıklamasında, “1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir” denildi.

EN SON 3 AY ÖNCE ZAM YAPILMIŞTI

Elektrik fiyatlarına son olarak 1 Temmuz 2019 tarihinde yüzde 14,98 oranında zam yapılmıştı.