Haber: Aysun Beykoz

SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Bilişim altyapısı ile saha ekiplerine hızla bilgi verdiği ve mobil ekiplerini uzaktan tabletlerine atadığı iş emirleri ile yönlendirdiği WFM (İş Gücü Yönetimi) Projesi, Enerjisa heyeti tarafından yerinde incelendi. SEDAŞ, misafir ettiği Enerjisa heyetine WFM projesi hakkında çeşitli bilgiler verdi. SEDAŞ İşletme ve Bakım Grup Müdürlüğü bünyesinde kontrolü ve takibi yapılan WFM (İş Gücü Yönetimi) projesini yerinde inceleyen Enerjisa yöneticilerine, SEDAŞ İşletme ve Bakım Grup Müdürü Burhan Ak, SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil ve SEDAŞ Acil Hizmetler Sorumlusu İlyas Volkan Turan tarafından sunumlar yapıldı.

“ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETİNDE DE DİJİTALLEŞEN SÜREÇLER GELİYOR”

Enerjisa heyetine WFM projesi hakkında bir dizi sunum yapan SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil, verdiği bilgileri sıralarken şunları söyledi; ”2015 yılında yılın mobil uygulama projesi ödülünü alan ve yurtdışında da çeşitli sunumlarını yaptığımız WFM projemiz, saha ekiplerinin ve farklı konumlardaki ofis çalışanlarının durumlarının harita üzerinde anlık olarak görülebilmesini ve ulaşım için gerekli yönlendirmelerin yapılmasını da kolaylaştırıyor. WFM, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) desteği ile ekiplerin tabletlerindeki harita üzerinde yönlendirilmelerini sağlayabiliyor. Ekipler de mobil cihazlarda yer alan harita desteği ile en kısa yoldan, en kısa sürede elektrik arızası ya da bakım çalışması yapılacak bölgeye ulaşıyorlar. İşe başlama ve tamamlama süreleri, kullanılan malzeme kayıtları tabletlere veri olarak giriliyor. SEDAŞ olarak, SAP WFM projesi ile sahadaki operasyon süreçlerimizi daha da verimli yönetiyoruz. Elektrik kesintilerine hızlı müdahale, bakım takip programı çalışmalarının kayıt altına alınması, kaliteli hizmet için iş süreçlerimizde yeni dijital uygulamalar ve sürekli yenilediğimiz bu sistem sayesinde elektrik dağıtımında modern bir dönüşüm sağladık. SEDAŞ, WFM projesiyle mobil ekiplerini coğrafi koordinat sistemi üzerinden görüyor, elektrik şebekesine müdahale için sahadaki en yakın ekibin, en hızlı şekilde arızanın kaynaklandığı bölgeye sevk edilmesi talimatlarını verebiliyor. Enerjinin sürekliliği için süreci uzaktan dijital ortamda tüm verileri kayıt altına alarak yönetiyoruz. Elektrik dağıtımına da dijitalleşen süreçler geliyor. SEDAŞ ekipleri ellerindeki son teknolojiye sahip tabletlerle, saha operasyonu sırasında kendilerine WFM Kumanda merkezinden yönlendirilen ve Çağrı Merkezi ile SCADA Kumanda merkezinden gelen bildirimleri sahada anında değerlendiriyorlar. SEDAŞ ekipleri, kullandıkları malzemeden, elektriğin ne kadar sürede verilebileceği ve şebeke beslemesinin yapıldığı zaman bilgisine kadar tüm verilerin tabletler üzerinden kayıt altına alınmasını sağlıyorlar. SEDAŞ WFM projesiyle, ekiplerine ellerindeki akıllı tabletlerle arıza mahallinden fotoğraf çekip bu görselleri merkezle paylaşabilme ve bunları arşivleyebilme imkânı da sağlıyor.” dedi. Bu kapsamlı bilgiler ışığında, ziyaretin verimli geçtiğini ve WFM projesi ile ilgili yararlı bilgiler edindiklerini belirten Enerjisa yöneticileri, sunumların ardından SEDAŞ yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ettiler.