banner133

banner101

banner120
26 Aralık 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Elektrik direğine çarparak durdu

    D-100 Karayolunda sabah saat 04.45 sularında meydana gelen tek taraflı kazada araç sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yamulan aydınlatma direği için kaza mahalline SEDAŞ ekibi çağırıldı.

    26 Aralık 2017 Salı 09:50
    Bu haber 177 kez okundu
    Elektrik direğine çarparak durdu
    Foto galeriye git

    Haber; Ceylan Beykoz

    Kaza sabaha karşı Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ön kısmında Devlet Karayolu, İstanbul istikametinde meydana geldi. 61 FA 955 plakalı otomobil sürücüsü Erkan Selvi’nin direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu oluşan kazada araç sürücüsü yaralanırken, aynı araçta bulunan sürücünün ağabeyi olduğu belirlenen Mehmet Ali Selvi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı yaralıyı ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine götürdü.

    Sürücünün çarptığı elektrik direğinin tehlike oluşturması sebebiyle kaza yerine SEDAŞ ekibi sevk edildi. SEDAŞ ekibi kaza sonucu yamulan TR1002C36 numaralı elektrik direğinin enerjisini kesti. D-100 Karayolu orta refüjü üzerinde duran otomobil ise çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırıldı.

    Kazada yaralanan ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılan sürücü Erkan Selvi ve ağabeyi Mehmet Ali Selvi’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

     

    Anahtar Kelimeler: D-100, Karayolunda, Sabah, 04.45, Sularında

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KIŞ MASALI
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ENGELLİLERİ GEZDİRME DERNEĞİ - ENGGEZDER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Köşemizden
  • Aydın Hitit Aydın Hitit RAPOR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Kör Kütük Cahil Olmak
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vali Yardımcısı M. Kemal Beyin Manifestosu
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu Şehrimizin Ekonomik Beklentileri Yok mu?..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GÖLCÜK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN NASIL ÇIKACAĞIM?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Köroğlu Olmak
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KUDÜS VE HZ. ÖMER BİLGELİĞİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AH GÖLCÜK VAH GÖLCÜK
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU GÖLCÜK ORMAN İÇİ MESİRE YERİ RANTIN HAVUZU MU OLACAK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129