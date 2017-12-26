Haber; Ceylan Beykoz

Kaza sabaha karşı Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ön kısmında Devlet Karayolu, İstanbul istikametinde meydana geldi. 61 FA 955 plakalı otomobil sürücüsü Erkan Selvi’nin direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu oluşan kazada araç sürücüsü yaralanırken, aynı araçta bulunan sürücünün ağabeyi olduğu belirlenen Mehmet Ali Selvi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı yaralıyı ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine götürdü.

Sürücünün çarptığı elektrik direğinin tehlike oluşturması sebebiyle kaza yerine SEDAŞ ekibi sevk edildi. SEDAŞ ekibi kaza sonucu yamulan TR1002C36 numaralı elektrik direğinin enerjisini kesti. D-100 Karayolu orta refüjü üzerinde duran otomobil ise çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırıldı.

Kazada yaralanan ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılan sürücü Erkan Selvi ve ağabeyi Mehmet Ali Selvi’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.