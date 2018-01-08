

Edinilen bilgilere göre, il merkezinden Mudurnu istikametine gitmek için yola çıkan Ahmet Yavuz yönetimindeki 14 EE 996 plakalı minibüs, Seyit köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, minibüste yolculuk eden 60 yaşındaki Tuncay Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yaralanan sürücü Ahmet Yavuz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Öztürk'ün cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.