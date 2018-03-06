Haber: Ceylan Beykoz

Sepaş Enerji konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; “ Son dönemde vatandaşlarımızdan fatura tutarlarıyla ilgili gelen itirazlar konusunda sizleri ve sizin aracılığınızla vatandaşlarımızı bilgilendirmek isteriz. Dağıtım sistemi kullanıcılarının faturalarında yer alan Dağıtım Bedeli, Güç bedeli, Güç Aşım Bedeli, Reaktif Enerji bedeli, Kesme Bağlama Açma bedeli, Sayaç Kontrol Bedeli gibi bedeller, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında dağıtım şirketi adına kullanıcıya yansıtılan bedeldir. Bu bedeller elektrik dağıtım şirketine ödenmektedir. Faturada yer alan kalemlerden Dağıtım bedeli ve Aktif Enerji bedeli, dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden ve üreticilerin dağıtım sistemine verdiği enerji miktarı doğrultusunda hesaplanan bedelidir. Sizlerin aracılığıyla da vatandaşlarımızın bir konuda daha dikkatini çekmek isteriz. Tüketiciler sayacın ilk okuma ve son okuma tarihini dikkatlice incelemesi sonucu tüketimlerinin de artması ile birlikte faturaların yüksek gelme sebeplerini tespit edebilecekler. Fatura hesabında yer alan birim fiyatlar yine ilk okuma son okuma tarihlerine göre ilgili dönem birim fiyatları baz alınarak hesaplanmaktadır. Ayrıca EPDK’nın internet sitesinde yer alan fatura hesaplama modülü kullanılarak tüketimlerini kontrol edebileceklerini de eklemek isteriz.”