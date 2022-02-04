ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bundan seneler önce yani benim çocukluğumda rahmetli Sakıp Sabancı bir televizyon programında “en lüks en sağlam arabayı yap yakıt yani enerji olmazsa o araba hiçbir işe yaramaz ya da en iyi ve en modern aletlerin olduğu büyük bir fabrika kur. O aletleri çalıştıracak enerjiyi bulamazsan hiçbir işe yaramazlar. O yüzden biz iş insanları ve yetkililer ne yaparsak yapalım enerji konusuna yatırım yapmalıyız ki bir şeyler ürete bilelim demişti. “

O zaman televizyondaki bu tatlı adamın kendine has üslubuyla söylediği bu sözleri yaptığı uyarıları şimdi düşününce daha iyi anlıyorum. Şimdi bana bazı arkadaşlar “sen hiçbir şeyi unutmaz mısın?” diye takılacak ama siz unutkansanız ben ne yapıyım. Neyse yani İstediğiniz kadar lüks cihazlar icat edin eğer enerji olmazsa o cihazlar hiçbir işe yaramayacaktır. Yazıya niye böyle başladığımı merak ettiniz değil mi? Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki engelli gruplarında dolaşırken bir mesajla karşılaştım mesajı kısaca paylaşmak istiyorum.

“73 yaşında %94 ağır engelli KOAH hastası 24 saat solunum cihazı ve bipab cihazı kullanıyor ve bu cihazlar elektrikli bizim bunlardan kısma gibi bir şansımız yok evde sadece 2 kişi yaşıyoruz emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Geçen ay 450-500 TL gelen fatura bu ay 1800 TL geldi bu nedir? “

Bu mesajı gördüğümde ister istemez. Engellenen ve cihaza bağımlı olarak yaşayanlara verilen Elektrik yardımı aklıma geldi. konuyu araştırmaya başladım. Önce engellenen arkadaşlarıma sordum. Böyle bir yardım alıyor musunuz diye. Neredeyse hepsinden olumsuz yanıt aldım. Bazıları da biz başvurduk ama vermediler dedi.

Bunun üzerine internette tekrar araştırmaya başladım. Birçok bilgiye ulaştım ve en son bu bilgilerden emin olmak için bir sosyal hizmetler uzmanı arkadaşa danıştım. Ondanda konuyla ilgili aynı bilgiler geldi. Şimdi bulduklarımı anlaşılır bir dil ile kısaca sizinle paylaşmak istiyorum.

“Öncelikle bu sistemin ismi “elektrik indirimi” değil “elektrik yardımıdır” bu yardımdan engelli maaşı gibi her ay düzenli sosyal yardım alan Türk vatandaşlarının elektrik faturalarının aylık 150 kilowattsaat karşılığı tutarı devlet tarafından ödenir. “Evde bakım maaşı alanlar için bu destekten yararlanmak söz konusu değildir.” Bu destekten yararlanmak için başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneklerine yapılır.

Öte yandan evde solunum cihazına bağlı hastası olanların. Elektrik borcu olduğunda elektrik dağıtım şirketlerine engelli raporu ile bildirim yapmışlarsa borçlarına karşılık elektrik kesintisi uygulanmaz. Ayrıca destek almak isteyen kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Daha ayrıntılı bilgi için İnternette “elektrik faturasında destek yardımı” diye aramanız yeterli…”

Bu haklar güzel ama bence günümüzde yeterli değil hele hele son aylardaki enerji fiyatlarına yapılan zamlardan sonra hiç yeterli değil mesela cihaza ve yatağa bağlı elektrik enerjisi olmadan yaşamı tehlikeye giren insanlara ayda 200 tl yeter mi? Bu insanların hiç değilse elektrik faturalarını düşünmeden yaşamaları sağlanamaz mı?

Ayrıca söz konusu cihaz kullanmaksa birçok engellenen birey akülü tekerlekli sandalye kullanıyor. Ne bileyim evde dünya ile bağlantımızı sağlayan evden işlerimizi yaptığımız bizleri özgürleştiren bilgisayar ve cep telefonu da bir cihazdır. Birçok engellenen de bu cihazları kullanarak engelleri aşar. Siz niye bunları görmüyorsunuz? Niye sadece Engelli maaşı alanlar bu yardımlardan faydalanıyor?

Biliyorum bu sorular zor ve bazılarını kızdıracak türden ancak birinin bu soruları sorması, birilerinin birazcık düşünmesi gerek. İş insanlarımızın ve yetkililerin de seneler önce Sakıp Sabancı’nın söylediklerine biraz kulak vermesi ve enerji konusunda doğru yatırımlar ve düzenlemeler yapıp enerji fiyatlarının düşmesi sağlanmalı, Elektrik enerjisinin her insan için temel bir ihtiyaç hatta bir insan hakkı olduğu unutulmamalıdır…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren – Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…