Elektrik hırsızlarına aman yok

HABER:Aysun Beykoz

2009 yılından bu yana Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce il ve ilçelerinde elektrik dağıtım faaliyetlerini, özel şirket statüsünde sürdüren SEDAŞ, enerjinin verimli kullanılması konusunda, toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeye özen gösteriyor. SEDAŞ 2018 yılında gerçekleştirdiği başarılı mücadelesini, 2019 yılında da sürdürmeye devam ediyor. SEDAŞ ekiplerinin, sahada kaçağa göz açtırmamak için yaptıkları mücadele, aldıkları önlem, kaçak tespitleri bu başarıda etkili oluyor. SEDAŞ ekiplerinin kaçak tespitleri ve bunların tutanakla takip sistemine işlenmesi, ülke kaynakları ile üretilen enerji miktarının kayıt altına alınmasını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışmalar yapan SEDAŞ, denetim ve takip sonucu tespit edilen kaçak elektrik kullanımını ortadan kaldırmaya yönelik, sahada gerekli aksiyonların alınmasını ve kapsamlı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçak Elektrik Kullanımı Ülke Ekonomisine, Can ve Mal Güvenliğine Zarar Veriyor Kaçak elektrik kullanımının ülke ekonomisine zarar verdiğine dikkat çeken SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, bu durumun, enerji verimliliği, kaliteli elektrik kullanımının yanı sıra, can ve mal güvenliği açısından da önemli olduğunun altını çizdi. Elektrik dağıtım şebekesinin, ilgili bölgedeki abone sayısına göre tesis edildiğini, kaçak elektrik kullanımının ise şebekedeki yükü artırarak elektrik kesintisi ve gerilim düşümü gibi olumsuzluklara neden olduğunu, enerji de teknik kaliteyi olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, “Kaçak elektrik kullanımı, ülke ekonomisine zarar veriyor. Can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Ülke kaynakları ile üretilen enerji miktarının kayıt altına alınmasını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak için mücadelemiz devam ediyor. Bölgede özellikle kırsalda, fındık zamanı mevsimlik işçilerin barındırıldığı, çadır ve şantiye gibi mekanlarda kaçak elektrik kullanıldığını tespit ediyoruz. Bu tür yerlerde tesisat yapısı, teknik şartname ve standartlara uygun olmadığı için elektrik kaçağı yaşanıyor. Bu nedenle de elektrik akımına kapılma veya insanların ve hayvanların can güvenliği ile maddi hasar, yangın riski ortaya çıkabiliyor” dedi.