Elektrik kesintileri var!

​Haber: Aysun Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından 26 Nisan Pazartesi günü, 27 Nisan Salı günü ve 28 Nisan Çarşamba günü ilimizde planlı elektrik kesintilerinin uygulanacağını duyurdu. SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre ilimiz Merkez, Mudurnu, Dörtdivan, Mengen ve Gerede ilçelerinde elektrik kesintileri yapılacak.

Buna göre 26 Nisan Pazartesi günü can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden şebekenin yer değişikliği nedeniyle Merkez’de 09.30-12.00 saatleri arasında Karaköy Mah. , 15 Temmuz Demokrasi Cd., Karaköy Hastane Cd., Kasaplar Mah., E.5 Cd. Güçükdere Sk. Paşaköy Mah., 1301 Sk. Civril Mah., 1301 Sk. 1306 Sk. 1311 Sk.;

10.30-17.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden şebekenin yer değişikliği nedeniyle Karaköy Mah., D-100 Karayolu Cd. Çivril Mah., 1306 Sk.1311 Sk.;

Saat 13.00-15.30 saatleri arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipman değişikliği nedeniyle Aktaş Mah., Kutucuoğlu Sk. Muratcanbaş Cd. Ustaoğlu Sk. Yılmaz Sk. Karaçayır Mah., Ali Rıza Tekemen Cd. Ceren Sk. Eflatun Sk. Gülez Sk. Haznedarlar Sk. Hitit Sk. Kraaçayır Sk. Kurtuluş Sk. Mescit Sk. Muratcanbaş Cad. Sade Sk. Yılmaz Sk. Tabaklar Mah., Hitit Sk.;

16.00-17.00 saatleri arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipman değişikliği nedeniyle Borazanlar Mah., Fevzibey Cd. Hürriyet Cd. Sarmaşık Sk. Tuncer Sk.

Mengen’de 09.30-12.30 saatleri arasında ekonomik ömrü biten malzemenin yenilenmesi sebebiyle Mamatlar Köyü, Seferler Mah.;

13.30-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten malzemenin yenilenmesi nedeniyle Kayışlar Köyü;

Gerede’de 09.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten malzemenin yenilenmesi sebebiyle Ibrıcak Köyü Yukarı Mah.;

27 Nisan Salı günü saat Merkez ilçede saat 09.30-13.30 saatleri arasında enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına yapılan çalışma nedeniyle Karacaağaç Köyü , 308. Sk. Akgül Sk. Bolu afet müdahale ve lojistik merkezi ,Boyacılar-1. Sk. D-100 Karayolu Cd. Domino Tekstil Kazım Karabakir Paşa Sk. Kırmızı Gül Sk. Oflu Sk. Kuruçay Mah. , Şehit Ümit Çetingöz Sk. Ovadüzü Mah. , 308 Sk. 313 Sk. Beyazgül Sk. Ovadüzü Cd. Yenigeçitveren Köyü , Çıkınlar Mah. , 3792 Sk. 3796 Sk. Ali Fuat Paşa Sk. Beyaz Gül Sk. Birgül Sk. D-100 Karayolu Cd. Erol Sk. Gökhan Sk. Kazım Karabekir Paşa Sk. Kumlu Sk. Sevim Sk. Sevinç Sk. Toki içi yolu Zafer Sk.;

14.00-16.30 saatleri arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın değişimi ve bakım onarım yapılması nedeniyle Borazanlar Mah. , Erman Sk. Fevzibey Cd. Hattat Emin Barın Cd. Hürriyet Cd. Sarmaşık Sk. Tuncer Sk. Zambak Sk.;

Mengen ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten malzemenin yenilenmesi nedeniyle Mamatlar Köyü, Rüknettin Köyü;

Mudurnu ilçede 10.00-12.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Sarpuncuk Aşagı Mah.;

28 Nisan Çarşamba günü Merkez ilçede 09.30-17.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden şebekenin yer değişikliği nedeniyle Alpağut Mah. , 202 Sk. 203 Sk. Alpağut Cd. Çorak Sk. Alpağutbey Mah. , 173. Sk. 31. Cd. 4024. Sk. 4025. Sk. 4038. Sk. 4053 4064. Sk ,Alper Sk. Alptuğ Sk. Aslı Sk. Batuhan Sk. Candan Sk. Değer Sk. Emrin Sk. Hilal Sk. Keskin Sk. Kısmet Sk. Mücahit Sk. Osmanlı Sk. Otağ Sk. Sazak Sk. Süvari Sk. Sipahi Sk. Tarih Sk. Tuğra Sk. Yenice Sk. Yeniçeri Sk. Zerdali Sk. Çorak Sk. Ülkü Sk. İsmail özer Cd. Şener Sk. Beşkavaklar Mah. , Aydınlık Sk. Azim Sk. Emirgan Sk. Ender Sk. Zerdali Sk. İ. Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı İkiz Konaklar Sk. Şelale Sk Kılıçarslan Mah. , 101 Sk. Kültür Mah. ,4168. Sk. 4170. Dr. Tevfik Atay Sk. Höyük Sk. Kanalüstü Sk. Kemal Tahir Sk. Toros Sk. Tüfekçi Sk. 1700 Sk. 1704 Sk. 4170 Sk. 4170.Sk. Desen Sk. Dostlar Sk. Dinç Sk. Erguvani Sk. Eser Sk. Esin Sk. Gökkuşağı Sk. Güzel Sk. Kale Sk. Karsu Sk. Nehir Sk. Sevgim Sk. Sevilen Sk. Soğuksu Sk. Subaşı Sk. Zerdali Sk. Çağla Sk. Özcan Sk. Şelale Sk.;

09.30-17.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden şebekenin yer değişikliği nedeniyle Alpağutbey Mah. , Sınır Sk. Salıbeyler Mah. , 1003 Sk. 1007 Sk. 1011. Sk. 1012 Sk. 1013 Sk. 1015 Sk. 1028 Sk. 1041 Sk. Salıbeyler Cd. Yaylalar Cd.;

Dörtdivan ilçede 09.30-11.00 saatleri arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen şebekenin bakım onarımının yapılması nedeniyle Çavuşlar Mahallesi Köroğlu Cd., Cumhuriyet Cd. Gerede Cd. Sanayi Sitesi;

09.30-15.30 saatleri arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen şebekenin bakım onarımının yapılması nedeniyle Doğancılar Köyü,Yayalar Köyü, Gücükler Köyü, Ömerpaşalar köyü, Adaköy Köyü, Deveciler Köyü, Vodafone Gücükler Verici, Turkcell Metro Yanı, Karayolları 4.Bölge Gişeleri, Adaköy Çardak içme suyu,Yayalar Köyü içme suyu, Nuri Teke Kümes,Yasemin Yıldız Kümes, Mehmet Emin Doğan Kümes;

Mengen ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Kıyaslar Köyü;

Mudurnu ilçede 10.00-13.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Taşcılar Köyü Yeni Trafo’da planlı elektrik kesintileri olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 10:57