Elektrik kesintilerine anında müdahale

Haber: Gönül Olutürk

Son iki üç gün içinde SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) 34 bin 500 voltluk, dağıtım hatlarında yıldırımın etkisi ile büyük hasarlar oluştu. Yıldırım ile oluşan binlerce kilovoltluk enerji, iletim ve dağıtım hatlarındaki malzemelerin izolasyon seviyesinin çok üzerinde olunca, büyük zararlar vererek, direklerdeki kablo başlıkları ve izolatörlerin patlamasına yol açtı. Şehir ve İlçe merkezleri ile kırsal şebekede de bölgesel kesintilere neden oldu. SEDAŞ ekipleri kesintilerle mücadele için yedek ekipleriyle sahadaydı. SEDAŞ işletme bakım ekipleri, adeta yağmur ve bazı bölgelerdeki sel ile yıldırımın olumsuz etkileri sonucu meydana gelen arıza ve enerji kesintileri ile cansiperane bir şekilde mücadele verdi. Su baskını yaşanan yerlerde enerjiye maruz kalınmaması için vatandaşların can güvenliği için önlem alındı.

SEDAŞ EKİPLERİ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Aşırı rüzgar, sağanak şeklinde yağan yağmurla birlikte, yıldırımın etkisi, enerji nakil hatlarında kesintilere yol açtı. Şebeke üzerinde yıldırım kaynaklı oluşan aşırı yüksek gerilim dalgalanmaları, izolatörlerin patlaması yanında, trafo ve enerji panolarının yanmasına, trafolardaki orta gerilim sigortalarının atmasına yol açtı. Sadece 34 bin 500 volt seviyesindeki, yüksek gerilimde değil, alçak gerilimde de pek çok arıza ve bunun sonucunda enerji kesintisi yaşandı. SEDAŞ dağıtım hatlarına hızla enerji verebilmek için bölgesindeki tüm işletme bakım ekipleri göreve çağrıldı. SEDAŞ işletme bakım ekipleri, gece de çalışarak, yedek ekiplerle pek çok kesinti bölgesine ve şebeke arızasına cansiperane bir şekilde müdahale etti. SEDAŞ işletme bakım ekipleri canla başla çalışarak dağıtım hatlarına yeniden elektrik verilmesini sağladılar.

ALO 186 –SEDAŞ ÇAĞRI MERKEZİ BİLGİLENDİRİYOR

İlimiz Bolu’nun da aralarında bulunduğu çevre illerde yaşanan olumsuz hava koşulları SEDAŞ Çağrı merkezine günlük gelen çağrı sayısının %119 artmasına neden oldu. SEDAŞ bu süreçte önlem alarak, çağrıları karşılayabilmek için tüm vardiyaların süresini uzattı. Çağrı Merkezinin izinli personelleri de göreve çağırıldı. SEDAŞ, bu süre devam ederken, sadece ALO 186’dan değil, diğer alternatif kanalları olan SEDAŞ web-chat, SEDAŞ web online ve SEDAŞ-mobil uygulamalarından da hizmet vermeye devam etti.