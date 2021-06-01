​​Elektrik kesintilerine dikkat!

Haber: Okay Özcan

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Mengen, Gerede, Dörtdivan ve Mudurnu ilçelerinde, 1 Haziran Salı ve 2 HaziranÇarşamba günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 1 Haziran Salı günü;

Mudurnu ilçede,09.30-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyleFerüz Köyü Yukarı Mahallesi;

Merkez ilçede, 09.30-14.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Yeşilköy Köyü;

Merkez ilçede, 09.30- 15.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyleYenigüney Köyü Kayı Mah.,Yukarıçamlı Köyü Merkez Mah., Çengeller Mah., Su Pompası, Karamanlar Merkez Mah., Yaka Mah., Ulumescit Köyü Merkez Mah., Abdallar Mah., Poyrazlar Mah., Bünüş Köyü, Yayladınlar Köyü, Kandamış Köyü, Muratlar Köyü Merkez Mah., Ediller Mah., Yukarı Mah., Yeni Yerleşim, YukarıçamlıBeypiliç Kümes, Seyfettin İnal Kümes, Çeçen Tavukçuluk, Tayyar Özkok Kümes, Karamanlar Su Pompası;

Mengen ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle 10. Sk. 12. Sk. 14. Sk. 16. Sk. 7. Sk. 9. Sk.;

Gerede ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Salur Köyü, Salur Köyü Orta;

Dörtdivan ilçede, 09.30-16.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişim nedeniyle Deveciler Mah., 31 Sk. Deveciler Cd.;

Mudurnu ilçede , 09.30-13.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden hat onarım çalışması nedeniyle Örencik Köyü Aşağı Mahallesi;

2 Haziran Çarşamba günü;

Mudurnu ilçede, 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Ferüz Köyü Yukarı Mahallesi C Kolu;

Merkez ilçede, 09.30-14.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Çepni Köyü;

Gerede ilçede, 09.00-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyleSalur Köyü’nde planlı elektrik kesintisi olacaktır.