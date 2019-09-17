Haber: Aysun Beykoz

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ilimiz Merkez, Mengen, Mudurnu ve Kıbrıscık ilçelerinde elektrik kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu.

Çalışmalar kapsamında 19 Eylül Perşembe günü MENGEN ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çakırlar Mahallesi, Adasal Mahallesi, Çerkezpınar Mahallesi, Çukurca Köyü, Küçukkuz Köyü, Babahızır Köyü, Hacıahmetler Köyü, Ağacalar Köyü, Ağalar Köyünde;

İlimiz MERKEZ ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Demirciler Köy, Çamyayla Köyünde;

MUDURNU ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Karataş Köyünde;

KIBRISCIK ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Alanhimmetler Köyü, Balı Köyü, Borucak Köyü, Dokumacılar Köyü, Geriş Köyü, Kuzca Köyünde;

MERKEZ ilçede saat 09:00 ile 12:00 arasında Yolçatı Köyü; saat 13:30 ile 16:30 arasında Elmalık Köyü; saat 09:00 ile 17:00 arasında Sümer Mahallesi ve Tepecik Mahallesi; saat 09:00 ile 17:00 arasında Borazanlar Mahallesi, Sümer Mahallesi ve Tepecik Mahallesi; saat 15:30 ile 17:00 arasında Borazanlar Mahallesi, Paşaköy Mahallesi, Sandallar Mahallesi, Sümer Mahallesi, Tepecik Mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Vatandaşların programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi alabileceği de bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019, 15:51