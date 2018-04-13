Sağlık Mahallesi Dündar Sokak’ta yaşayan Ayşe Çelte, bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesilince doğuştan kas hastası ve yatağa bağımlı olan10 yaşındaki oğlu Vedat Çelte'nin solunum cihazını çalıştıramadı. Durumu ilgili birimin yetkililerine bildiren anne Çelte, elektriklerin gün boyunca verilmeyeceğini öğrenince Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, itfaiye aracıyla getirdikleri jeneratörü apartmanın yan tarafına yerleştirdive hasta çocuğun bulunduğu odaya kablo çekildi. Oksijen cihazı, çekilen düzenek sayesinde çalıştırılarak kas hastası çocuğun rahat nefes alması sağlandı.

Anne Çelte, yaptığı açıklamada, oğlunun doğuştan kas hastası olduğunu ve 6 aydır yatağa bağımlı olarak yaşadığını söyleyerek mahallede elektrikler kesildiği zaman sıkıntı çektiklerini ve oğlunun zaman zaman nefes almakta zorlandığını belirtti. Bundan dolayı makineden destek aldıklarını belirterek“Elektrikler kesildikten sonra çare bulamadım ve itfaiye ekiplerinden yardım istedim. Onlarda sağ olsun hemen yardımımıza koştular ve jeneratör yardımıyla solunum cihazını çalıştırdılar. Çok teşekkür ediyorum” dedi.