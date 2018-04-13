banner133

banner128

13 Nisan 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Elektrik kesintisi canından ediyordu

    İlimiz sağlık mahallesinde bakım onarım çalışmaları sırasında mahalleye elektrik verilememesi nedeniyle solunum cihazı çalışmayan kas hastası (miyopati) çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.

    13 Nisan 2018 Cuma 09:25
    Bu haber 33 kez okundu
    Elektrik kesintisi canından ediyordu

    Sağlık Mahallesi Dündar Sokak’ta yaşayan Ayşe Çelte, bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesilince doğuştan kas hastası ve yatağa bağımlı olan10 yaşındaki oğlu Vedat Çelte'nin solunum cihazını çalıştıramadı. Durumu ilgili birimin yetkililerine bildiren anne Çelte, elektriklerin gün boyunca verilmeyeceğini öğrenince Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, itfaiye aracıyla getirdikleri jeneratörü apartmanın yan tarafına yerleştirdive hasta çocuğun bulunduğu odaya kablo çekildi. Oksijen cihazı, çekilen düzenek sayesinde çalıştırılarak kas hastası çocuğun rahat nefes alması sağlandı.

    Anne Çelte, yaptığı açıklamada, oğlunun doğuştan kas hastası olduğunu ve 6 aydır yatağa bağımlı olarak yaşadığını söyleyerek mahallede elektrikler kesildiği zaman sıkıntı çektiklerini ve oğlunun zaman zaman nefes almakta zorlandığını belirtti. Bundan dolayı makineden destek aldıklarını belirterek“Elektrikler kesildikten sonra çare bulamadım ve itfaiye ekiplerinden yardım istedim. Onlarda sağ olsun hemen yardımımıza koştular ve jeneratör yardımıyla solunum cihazını çalıştırdılar. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: İlimiz, Sağlık, Mahallesinde, Bakım, Onarım

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KİM BU KADINA ENGELLİ DİYEBİLİR ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Süper Teşvik Paketi”nde D.Marmaralı “Bolu”da YOOOK”Düzce”,”Kocaeli” de !..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel TACİZ VE DÜŞÜNCE
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNÜN KUTLU OLSUN POLİSİM
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan HER RENGİN BİR DİLİ VAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İhanet dansları
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL - METEHAN VE HAKAN’DAN ÖZÜR
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ANA
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İLAHİ ADALET
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yaşamak İz Bırakmaktır
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İŞTE O BELGE
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KİMLİK DEĞİŞTİRME MACERASI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY KOSGEB; Girişimci ve ELGİNKAN Vakfı
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL CİDDİYET İSTER !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım BTSO da Seçimler
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner137

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124