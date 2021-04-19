Elektrik kesintisi var!

Haber: Aysun Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından 20 Nisan Salı günü ve 21 Nisan Çarşamba günü ilimizde planlı elektrik kesintilerinin uygulanacağını duyurdu. SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre ilimiz Merkez, Mudurnu, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde elektrik kesintileri yapılacak. Buna göre 20 Nisan Salı günü bakım onarım çalışması nedeniyle Mudurnu’da 09.30-13.00 saatleri arasında 100.Yıl Köyü Merkez Mah.;

Dörtdivan’da 09.30-16.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten malzemenin yenilenmesi sebebiyle Cemaller Köyünde;

Gerede’de 09.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Ortaca Köyü, Beskonak Köyü Karşı Mah, Beskonak Köyü Tepe Mah.;

Merkez ilçede 09.00-12.00 saatleri arasında Bakım onarım ve Arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipman değişimi nedeniyle Sandallar Mah., Gücükdere Sk., Seyit Mah., Avşar Sk., Ana Sk., Aydınlık Sk., Dere-1 Sk., Ferah-1 Sk., Hilal-1 Sk., Mudurnu Cd. Tepecik Mah., Cumhuriyet Cd. Esenlik Sk., Güneş Tepe Sk. Güzelbahçe Sk. Karadeniz Sk. Karca Sk. Tomurcuk Sk.;

Saat 09.30-17.30 saatleri arasında enerji ihtiyacını karşılayabilmek için adına yapılan çalışma nedeniyle Yenimahalle Mah., 2000 Sk. 2002 Sk. 2004 Sk. 2005 Sk. 2006 Sk. 2007 Sk. 2011 Sk.;

Saat 13.00-17.00 saatleri arasında Bakım onarım ve Arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipman değişimi nedeniyle Gölyüzü Mah., Akyol Sk. Aytuğlu Sk. Bahar Sk.Dalkılıç Sk. Karaaslan Sk. Seyit Ali Özkaya Sk. Tahir Hoca Sk. Tavil Mehmet Paşa Cd. Şehit Mehmet Kaya Sk. Şehit Seyit Ali Özkaya Sk. Çıkınlar Mah., Çoşku Sk;

21 Nisan Çarşamba günü Bakım onarım çalışması nedeniyle Mudurnu’da 09.30-13.00 saatleri arasında Uzuncam Köyü Yalamalar Mah.;

Gerede’de 09.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Salur Köyü,;

09.30-16.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Cemaller Köyü;

Merkez ilçede 09.00-13.30 saatleri arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipman değişimi ve bakım onarım nedeniyle İhsaniye Mah., Ada Sk., D.100 Karayolu Cd., Ertuğrul Sk., Kır Sk., Tavil Mehmet Paşa Cd., Özlem Sk.;

09.30-17.30 saatleri arasında Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden şebekenin yer değişikliği nedeniyle Aşağısoku Mah., Emektar Sk. Galericiler Sk. Mert Sk. Sert Sk. Kuruçay Mah., Bıldırcın Sk. Cemil Özbilen Sk. Gülbahçe Sk. Güldeste Sk. Sülün Sk. Tunalı Hilmi Cd. Yılmazlar Sk. Zuhuri Danışman Sk. İhsan Alpman Sk. Şehit Ümit Çetingöz Sk.;

Saat 11.00-12.00 saatleri arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipman değişimi ve bakım onarım çalışması nedeniyle Tabaklar Mah., Ali Rıza Tekemen Cd. Cumhuriyet Cd. Güzey Sk. Hattat Emin Barın Cd. Kutucular Sk. Mazhar Murtazaoğlu Cd. Vaysal Sk. İbni Sina Cd. İzzet Baysal Cd.;

Saat 13.00-17.00 saatleri arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipman değişimi ve bakım onarım yapılması nedeniyle Aşağısoku Mah., Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi Dede Yanı Sk. Gülen Sk. Karadere Cd. Kavaklar Sk. Kayaklar Sk. Kesen Sk. Sadıklar Sk. Yıldırım Beyazıt Cd. İmamlar Sk. Şair Şinasi Sokakta planlı elektrik kesintisi yaşanacak.