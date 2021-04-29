Elektrik kesintisi var!

Haber: Aysun Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde 29 Nisan Perşembe, 30 Nisan Cuma ve 1 Mayıs Cumartesi günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 30 Nisan Cuma günü;

Merkez ilçede 09:00-17:00 saatleri arasında Enerji İhtiyacını Karşılayabilmek Adına Yapılan Çalışma nedeniyle Sağlık Mah. , 1444 Sk. 1448 Sk. Doğu Sk. Etkin Sk. Gözde Sk. Gözlem Sk. Gürsoy Sk. Haşmet Sk. Songül Sk. Vefa Sk. Yunus emre ilkokulu içi yolu Özgür Sk. İhlas Sk.;

Merkez ilçede 09:30-14:00 saatleri arasında Can Ve Mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden Şebekenin Yer Değişikliği nedeniyle Alpağutbey Mah. , Emre Sk. Sınır Sk. Çakmaklar Mah. , 1022. Sk. 8. Cd. 901 Sk.;

Merkez ilçede 09:00-17:00 saatleri arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın değişimi, bakım onarımı yapılması nedeniyle Borazanlar Mah. , Sandallar mah. , Seyit mah. , Sümer mah, Tepecik mah.;

Merkez ilçede 09:00-17:00 saatleri arasında Enerji İhtiyacını Karşılayabilmek Adına Yapılan Çalışma nedneiyle Kültür Mah. , 4191. Sk. Bahriye Sk. Cangül sk. Dikmen sk. Harman pınarı sk. Himaye oğulları sk. Sarıcalar cd. Tepe sk. Toros sk. Yeşiltepe sk. Zirve sk. Şair sk. Şenlik sk. Sarıcalar mah. , sarıcalar cd.;

Merkez ilçede 09:00-17:00 saatleri arasında Enerji İhtiyacını Karşılayabilmek Adına Yapılan Çalışma nedeniyle Kültür Mah. , 4191. Sk. Göktepe sk. Sarıcalar cd. Sarp sk. Zirve sk. Şahin tepe sk. Şair sk. Şirinevler sk. Sağlık mah. , 1449 sk. 1451 sok aksu sk. Elmas sk. Gültepe sk. Neslihan sk. Vefa sk. Yelki sk. Çeliktepe sk. Özgür sk. İhlas sk. Şahin tepe sk.;

Mudurnu ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında A.G Şebeke Yatırım Çalışması nedeniyle Tımaraktaş Köyü Kahyalar Mahallesi;

Mudurnu ilçede 09:30-17:30 saatleri arasında A.G Şebeke Yatırım Çalışması nedeniyle Alpagut Köyü Aşağı Mah B Kolu Çıkışı;

1 Mayıs Cumartesi günü ise;

Mudurnu ilçede 09:30-17:30 saatleri arasında A.G Şebeke Yatırım Çalışması nedeniyle Alpagut Köyü Yukarı Mahallesi B Kolu Çıkışında elektrik kesintisi uygulanacaktır.