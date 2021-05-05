Elektrik kesintisi var!

Haber: Aysun Beykoz

​Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Gerede ve Mudurnu ilçelerinde 5 Mayıs Çarşamba, 6 Mayıs Perşembe ve 7 Mayıs Cuma günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre5 Mayıs Çarşamba günü;

Mudurnu ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında A.G Şebeke Yatırım Çalışması nedeniyle TımaraktaşKahyalar Mahallesi;

6 Mayıs Perşembe günü;

Mudurnu ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında A.G Şebeke Yatırım Çalışması nedeniyle Tımaraktaş Merkez Mahallesi;

Mudurnu ilçede 09.30-15.30 saatleri arasında A.G Şebeke Yatırım Çalışması nedeniyleAlpagut Köyü Aşağı Mahallesi;

Mudurnu ilçede 10.00-13.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Alpagut Köyü Yukarı Mahallesi;

Gerede ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Ibrıcak Köyü Yukarı Mahallesi;

7 Mayıs Cuma günü ise;

Mudurnu ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında A.G Şebeke Yatırım Yenileme çalışması nedeniyle Tımaraktaş Köyü Merkez Mahallesi;

Mudurnu ilçede 09.30-17.30 saatleri arasında A.G Şebeke Yatırım Çalışması nedeniyle Yıldırım Beyazıt Mahallesi Bolu Caddesi, A Kol Çıkışı;

Gerede ilçede 09.00-14.00 saatleri arasında A.G Şebeke Yatırım Çalışması nedeniyle ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Ibrıcak Köyü Yukarı Mahallesi, Ibrıcak Köyü yeni Mah.;

Merkez ilçede 09.30-14.30 saatleri arasında Arıza Kaynağı olarak tespit edilen Ekipmanın Değişimi ve Bakım Onarımı Yapılması nedeniyle Alıçören Köyünde elektrik kesintisi yaşanacaktır.