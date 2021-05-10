Elektrik kesintisi var!



Haber: Aysun Beykoz

​​Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez ve Mengen ilçelerinde,10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre10 Mayıs Pazartesi günü;

Merkez ilçede 12.00-14.00saatleri arasında Arıza Kaynağı olarak tespit edilen Ekipmanın Değişimi ve Bakım Onarımı Yapılması nedeniyle Örencik Yaylası, Ovadüzü Yaylası, Vakıfgeçitveren Virane Yaylası, Çaygökpınar Yaylası, KartalOrmanYaylası, Aladağ Ormanİşletmesi , ÇamyaylaYaylası, Demirciler Yaylası, Çıkınlar Yaylası, Aşağısoku Yaylası, Büyükberk Yaylası, Küçükberk Yaylası,Kızık Yaylası , Kuzgölcük Yaylası;

Merkez ilçede 12.30-16.00saatleri arasındaArıza Kaynağı olarak tespit edilen Ekipmanın Değişimi ve Bakım Onarımı Yapılması nedeniyleYenicepınar Köyü ÇorakMahallesi;

Mengen ilçede 13.30-17.00saatleri arasındaekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Kayışlar Köyü;

11 Mayıs Salı günü;

Merkez ilçede 09.30-14.30saatleri arasında O.G. ve A.G Şebeke Bakım Çalışması nedeniyle Bahçeköy Mezrası, Bahçeköy Kahyalar Köyü, Anadolu Otoyolu Köy Sokağı;

Merkez ilçede 09.30-14.30 saatleri arasındaArıza Kaynağı olarak tespit edilen Ekipmanın Değişimi ve Bakım Onarımı Yapılması nedeniyleBahçeköy Köyü Kayalar Mahallesi;

Mengen ilçede 09.00-17.00saatleri arasındaekonomik ömrü biten malzemenin yenilenmesi nedeniyleMamatlar Köyünde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 12:23