Elektrik kesintisi var!

Haber: C. Kutay Aykan

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Mengen, Dörtdivan ve Mudurnu ilçelerinde, 24 Mayıs Pazartesi ve 25 Mayıs Salı günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 24 Mayıs Pazartesi günü;

Merkez ilçede, 09.30-14.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Kılıçarslan Mah. , 117 Sk., 122 Sk., 123 Sk., 124. Sk, 126 Sk., 127 Sk., 128 Sk., 129 Sk., 130 Sk., 138 Sk., 145 Sk., 148 Sk., 149 Sk., 153. Sk., Aydınlık Sk.;

Merkez ilçede, 12.00-13.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Ağaçcılar Köyü, Beşkavaklar Mah., Coşkun Sk. ,Dağkent Mah. tamamı, 2. Etap Toki Konutları Küme Evleri ,Karaköy Civelekler Mevkii Toki Konutları, Dağkent Toki, ,Pirahmetler Köyü , Alpağut Köyü Yaylası, Pirahmetler Köyü Yaylası, Elmalık Köyü ,Hayreddin- i Tokadı Türbesi, Karaköy Köyü tamamı , Kızılağıl Köyü Tamamı ,Kasaplar Mah. tamamı, Güçükdere Sk. Poliköy Evleri Sk. , Kürkçüler Köyü, Memursen Toki Konutları;

Mengen ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle 10. Sk. 12. Sk. 14. Sk. 16. Sk. 7. Sk. 9. Sk. Cumhuriyet Cd. Hancılar Cd. Sağlık Sk. Çamlıca Cd. Gökçesu Dedeoğlu Mahallesi;

Dörtdivan ilçede, 09.30 -16.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişimi nedeniyle Sorkun Köyü;

Dörtdivan ilçede, 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Kargıbayramlar Mah.;

25 Mayıs Salı günü;

Merkez ilçede, 09.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Tatlar Köyü Ocuklar Mah.;

Merkez ilçede, 09.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Büyük Berk Köyü;

Mengen ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle 10. Sk. 12. Sk. 14. Sk. 16. Sk. 7. Sk. 9. Sk. Cumhuriyet Cd. Hancılar Cd. Sağlık Sk. Çamlıca Cd. Gökçesu Dedeoğlu Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 09.30-13.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden hat bakım onarım nedeniyle Munduşlar Yeni Trafo;

Dörtdivan ilçede, 09.30 -13.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Çitler Mah. Adakınık 4. Sk Uluyol Cd.;

Dörtdivan ilçede, 09.30-16.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişim nedeniyle Yukarıdüğer Köyünde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021, 14:12